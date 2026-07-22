Пустота после Чемпионата мира: гид для футбольных болельщиков до начала нового сезона

После завершения Чемпионата мира 2026 года в сердцах миллионов футбольных болельщиков образовалась своего рода пустота. После месяца напряженных матчей, неожиданных результатов и захватывающих моментов возвращение к повседневной жизни дается многим нелегко. В социальных сетях даже появился термин «депрессия после Чемпионата мира». Однако большой футбол не ушел на перерыв, напротив, мы стоим на пороге новых клубных баталий. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя до начала ведущих европейских чемпионатов еще больше месяца, футбольный мир не затихает. Главный вопрос для болельщиков один: как провести время до старта внутренних чемпионатов с пользой? По данным Goal.com, для любителей футбола запланирован ряд престижных турниров и товарищеских матчей, которые не дадут заскучать.

Первые шаги нового сезона и престижные турниры

В рамках предсезонной подготовки многие гранды проводят контрольные матчи на разных континентах. Особое внимание стоит уделить турниру, который традиционно организует действующий чемпион Английской Премьер-лиги « Арсенал ». 9 августа на лондонском стадионе «Эмирейтс» состоится матч Эмирейтс Куп между «Арсеналом» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда. Ожидается, что эта игра станет важным экзаменом, который покажет готовность команд к новому сезону.

Также немало новостей и для поклонников таких звезд, как Лионель Месси и Мохаммед Салах. Лионель Месси продолжает свои приключения в МЛС, а Мохаммед Салах готовится к первым официальным матчам в составе «Ливерпуля» под руководством нового тренера. Топ-клубы Европы уже начали свои турне по США и Азии.

Старт чемпионатов и отборочные этапы

Для болельщиков, жаждущих европейского футбола, испанская Ла Лига откроет свои двери 15 августа. Но еще раньше, 13 августа, стартует саудовская Про-лига Рошн. Этот чемпионат, ставший в последние годы местом притяжения звезд, несомненно, будет в центре внимания многих фанатов. Ниже приведен список соревнований, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время:

Отборочные этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы;

Матч «Арсенал» – «Боруссия» Дортмунд в рамках Эмирейтс Куп;

Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии;

Матчи открытия испанской Ла Лиги.

Хотя начальные отборочные раунды Лиги чемпионов не всегда проходят на высоких скоростях, борьба команд за выход в групповой этап не даст болельщикам заскучать. Так что причин поддаваться депрессии после Чемпионата мира нет – большой футбол уже возвращается.