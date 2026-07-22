В турецком отеле произошло массовое отравление туристов
В пятизвездочном отеле в турецкой Аланье начато расследование по факту массового заболевания российских туристов. После инцидента Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турции официальную информацию и результаты расследования.
Согласно предварительным данным, у более чем десяти гостей, включая детей, наблюдались симптомы, похожие на отравление или бактериальную инфекцию. Точная причина заболевания пока официально не подтверждена.
Официальный запрос направлен в Турцию
Роспотребнадзор в своем Телеграм-канале сообщил, что обратился в Министерство здравоохранения Турции по поводу инцидента в Аланье.
Российская сторона ожидает официальную информацию о проводимой в отеле проверке, причинах заболевания туристов и результатах лабораторных анализов.
Аналогичный запрос был направлен в Ассоциацию туроператоров России. Таким образом планируется получить дополнительную информацию о состоянии туристов и деталях происшествия от компаний, продававших путевки в данный отель.
О каком отеле идет речь?
В сообщениях упоминается пятизвездочный отель Ворлд Стар Беач Ресорт &амп; Спа в Аланье.
По данным Телеграм-канала Шот, проблемы со здоровьем возникли у более чем десяти отдыхающих, в том числе у детей. Один из гостей предположил, что причиной заболевания могло стать бактериальное загрязнение в бассейне.
Однако эта версия пока не подтверждена лабораторными анализами или результатами официальной проверки.
Также сообщается, что некоторые туристы были недовольны санитарным состоянием номеров в отеле. Отель открылся после ремонта 15 июня.
Какие рекомендации даны туристам?
Роспотребнадзор рекомендовал гражданам, отдыхающим в Турции, строго соблюдать правила личной гигиены и безопасности питания.
В частности, туристам рекомендовано:
тщательно мыть руки перед едой;
соблюдать гигиену после посещения общественных мест;
употреблять только бутилированную или кипяченую воду;
не заглатывать воду при купании в бассейне;
избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки инфекции.
Подчеркивается, что при появлении таких симптомов, как рвота, диарея, повышение температуры или сильная слабость, необходимо немедленно обратиться к врачу.
В Кушадасы также 30 человек обратились за медицинской помощью
Это не единственный подобный случай на турецких курортах. 12 июля в пятизвездочном отеле в городе Кушадасы провинции Айдын 30 клиентов обратились за медицинской помощью с признаками острого отравления.
После инцидента специалисты взяли пробы продуктов питания и системы водоснабжения отеля для лабораторного исследования.
Информации о связи между этими двумя случаями нет. Расследования по каждому инциденту проводятся отдельно.
Ожидаются результаты проверки
Причина заболевания туристов в отеле Аланьи пока не раскрыта. Что именно стало основным фактором — продукты питания, питьевая вода, бассейн или другие санитарные условия — станет известно после проведения анализов.
В настоящее время основное внимание сосредоточено на заключении официальных органов Турции и результатах санитарной проверки в отеле.
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