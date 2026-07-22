В турецком отеле произошло массовое отравление туристов

В пятизвездочном отеле в турецкой Аланье начато расследование по факту массового заболевания российских туристов. После инцидента Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турции официальную информацию и результаты расследования.

Согласно предварительным данным, у более чем десяти гостей, включая детей, наблюдались симптомы, похожие на отравление или бактериальную инфекцию. Точная причина заболевания пока официально не подтверждена.

Официальный запрос направлен в Турцию

Роспотребнадзор в своем Телеграм-канале сообщил, что обратился в Министерство здравоохранения Турции по поводу инцидента в Аланье.

Российская сторона ожидает официальную информацию о проводимой в отеле проверке, причинах заболевания туристов и результатах лабораторных анализов.

Аналогичный запрос был направлен в Ассоциацию туроператоров России. Таким образом планируется получить дополнительную информацию о состоянии туристов и деталях происшествия от компаний, продававших путевки в данный отель.

О каком отеле идет речь?

В сообщениях упоминается пятизвездочный отель Ворлд Стар Беач Ресорт &амп; Спа в Аланье.

По данным Телеграм-канала Шот, проблемы со здоровьем возникли у более чем десяти отдыхающих, в том числе у детей. Один из гостей предположил, что причиной заболевания могло стать бактериальное загрязнение в бассейне.

Однако эта версия пока не подтверждена лабораторными анализами или результатами официальной проверки.

Также сообщается, что некоторые туристы были недовольны санитарным состоянием номеров в отеле. Отель открылся после ремонта 15 июня.

Какие рекомендации даны туристам?

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам, отдыхающим в Турции, строго соблюдать правила личной гигиены и безопасности питания.

В частности, туристам рекомендовано:

тщательно мыть руки перед едой;

соблюдать гигиену после посещения общественных мест;

употреблять только бутилированную или кипяченую воду;

не заглатывать воду при купании в бассейне;

избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки инфекции.

Подчеркивается, что при появлении таких симптомов, как рвота, диарея, повышение температуры или сильная слабость, необходимо немедленно обратиться к врачу.

В Кушадасы также 30 человек обратились за медицинской помощью

Это не единственный подобный случай на турецких курортах. 12 июля в пятизвездочном отеле в городе Кушадасы провинции Айдын 30 клиентов обратились за медицинской помощью с признаками острого отравления.

После инцидента специалисты взяли пробы продуктов питания и системы водоснабжения отеля для лабораторного исследования.

Информации о связи между этими двумя случаями нет. Расследования по каждому инциденту проводятся отдельно.

Ожидаются результаты проверки

Причина заболевания туристов в отеле Аланьи пока не раскрыта. Что именно стало основным фактором — продукты питания, питьевая вода, бассейн или другие санитарные условия — станет известно после проведения анализов.

В настоящее время основное внимание сосредоточено на заключении официальных органов Турции и результатах санитарной проверки в отеле.