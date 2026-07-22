Новая эра в кибербезопасности: стартап Глов вышел на рынок с оценкой в 1,2 миллиарда долларов

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта создает новые угрозы в сфере кибербезопасности. На этом фоне стартап Глов, основанный бывшими руководителями Meta и Snowflake, объявил о начале своей деятельности. Еще до раскрытия показателей выручки компания была оценена инвесторами в 1,2 миллиарда долларов, став новым «единорогом» (стартапом с капитализацией более 1 миллиарда долларов) в мире кибербезопасности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Базирующийся в Пало-Альто стартап привлек 180 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии А. В процессе инвестирования приняли участие такие авторитетные венчурные фонды, как Секуоиа Капитал, Кйберстартс, Гриноакс и Редпоинт Вентурес. По данным иксбт.ком, эти инвестиции будут направлены на кардинальное изменение системы защиты устройств (ендпоинт), используемых сотрудниками предприятий.

Проблемы безопасности в эпоху искусственного интеллекта

Сегодня хакеры активно используют генеративный искусственный интеллект для автоматизации фишинговых атак, разработки вредоносного ПО и проведения сложных кибератак. В частности, после того как компания Anthropic представила свою модель Mythos AI, усилились опасения по поводу расширения возможностей поиска и эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении. Глов нацелен именно на противодействие этим новым типам угроз.

Платформа Глов контролирует программное обеспечение, АИ-агентов и инструменты разработчиков, работающие на ноутбуках, серверах и других подключенных устройствах сотрудников компании. Система с помощью специализированных агентов ИИ постоянно картографирует корпоративную среду, оценивает риски в режиме реального времени и строго контролирует политику безопасности.

Опытная команда и инновационный подход

Стартап был основан бывшим вице-президентом Meta Роем Тайгером, руководителем стратегии кибербезопасности Snowflake Омером Сингером и главой исследовательского отдела Кларотй Офиром Ари. Рой Тайгер отмечает, что если в последнее десятилетие все данные переместились в облачные технологии, то теперь искусственный интеллект проникает непосредственно на пользовательские устройства (ендпоинт). Это требует обновления методов защиты.

В настоящее время Глов использует модели Gemini от Anthropic и Google для обеспечения работы своей платформы. Кроме того, стартап разработал собственное программное обеспечение для повышения надежности этих моделей и их адаптации к корпоративному контексту. Сейчас система успешно выполняет следующие задачи:

Блокировка установки вредоносных нпм-пакетов;

Выявление АИ-агентов, пытающихся загрузить подозрительные программы;

Поиск устройств, на которых средства безопасности не работают или ограничены.

На рынке Глов предстоит конкурировать с такими гигантами, как CrowdStrike, Microsoft и СентинелОне. Однако, в то время как традиционные системы в основном фокусируются на обнаружении угрозы после ее возникновения, Глов делает упор на предотвращение проникновения вредоносного ПО и АИ-агентов в корпоративную среду (превентивная защита). В настоящее время у стартапа есть крупные клиенты в сферах здравоохранения, ритейла и финансов, охватывающие десятки тысяч устройств.