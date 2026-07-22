Новая эра в кибербезопасности: стартап Глов вышел на рынок с оценкой в 1,2 миллиарда долларов
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта создает новые угрозы в сфере кибербезопасности. На этом фоне стартап Глов, основанный бывшими руководителями Meta и Snowflake, объявил о начале своей деятельности. Еще до раскрытия показателей выручки компания была оценена инвесторами в 1,2 миллиарда долларов, став новым «единорогом» (стартапом с капитализацией более 1 миллиарда долларов) в мире кибербезопасности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
Базирующийся в Пало-Альто стартап привлек 180 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии А. В процессе инвестирования приняли участие такие авторитетные венчурные фонды, как Секуоиа Капитал, Кйберстартс, Гриноакс и Редпоинт Вентурес. По данным иксбт.ком, эти инвестиции будут направлены на кардинальное изменение системы защиты устройств (ендпоинт), используемых сотрудниками предприятий.
Проблемы безопасности в эпоху искусственного интеллектаСегодня хакеры активно используют генеративный искусственный интеллект для автоматизации фишинговых атак, разработки вредоносного ПО и проведения сложных кибератак. В частности, после того как компания Anthropic представила свою модель Mythos AI, усилились опасения по поводу расширения возможностей поиска и эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении. Глов нацелен именно на противодействие этим новым типам угроз.
Платформа Глов контролирует программное обеспечение, АИ-агентов и инструменты разработчиков, работающие на ноутбуках, серверах и других подключенных устройствах сотрудников компании. Система с помощью специализированных агентов ИИ постоянно картографирует корпоративную среду, оценивает риски в режиме реального времени и строго контролирует политику безопасности.
Опытная команда и инновационный подходСтартап был основан бывшим вице-президентом Meta Роем Тайгером, руководителем стратегии кибербезопасности Snowflake Омером Сингером и главой исследовательского отдела Кларотй Офиром Ари. Рой Тайгер отмечает, что если в последнее десятилетие все данные переместились в облачные технологии, то теперь искусственный интеллект проникает непосредственно на пользовательские устройства (ендпоинт). Это требует обновления методов защиты.
В настоящее время Глов использует модели Gemini от Anthropic и Google для обеспечения работы своей платформы. Кроме того, стартап разработал собственное программное обеспечение для повышения надежности этих моделей и их адаптации к корпоративному контексту. Сейчас система успешно выполняет следующие задачи:
- Блокировка установки вредоносных нпм-пакетов;
- Выявление АИ-агентов, пытающихся загрузить подозрительные программы;
- Поиск устройств, на которых средства безопасности не работают или ограничены.
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