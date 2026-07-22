Китайская ракета Гравитй-1 успешно стартовала с морской платформы

·37·Технологии
Китайская ракета Гравитй-1 успешно стартовала с морской платформы

Китайская частная аэрокосмическая компания Ориенспаке добилась очередного успеха. Ранним утром 22 июля состоялся третий успешный пуск твердотопливной ракеты Гравитй-1 (Йинли-1). Этот старт привлек внимание мирового сообщества не только своими техническими характеристиками, но и местом проведения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Ракета поднялась в воздух с огромной морской платформы ДФХТГ, расположенной в акватории Восточно-Китайского моря. По данным иксбт.ком, полет был зафиксирован в 07:54 по ташкентскому времени. В рамках данной миссии ракета успешно вывела на низкую околоземную орбиту девять спутников.

Технические возможности и грузоподъемность

Гравитй-1 на сегодняшний день является одной из самых мощных твердотопливных ракет в мире. Ее стартовая масса составляет около 400 тонн, а высота — 30 метров. Двигатели ракеты способны развивать тягу около 600 тонн во время полета, что позволяет ей доставлять тяжелые грузы в космос.

Эта ракета-носитель способна вывести на низкую околоземную орбиту до 6,5 тонны полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную орбиту — до 4,2 тонны. В этой миссии на целевые орбиты были доставлены шесть аппаратов Донгпо, а также спутники научного и технического назначения, такие как Ксигуанг-2-01, Тианйи-49 и Зидингксианг-3.

Изменения в процессе подготовки

Примечательно, что специалистам Ориенспаке удалось значительно сократить время между полетами. Между вторым и третьим стартами прошло около девяти месяцев. Для сравнения, после первого полета на подготовку ко второй миссии потребовался 21 месяц.

Ускорение процесса подготовки свидетельствует об эффективности работ по восстановлению и совершенствованию стартовой инфраструктуры. Использование морской платформы позволяет Китаю расширить географию полетов и снизить риски, связанные с пролетом над населенными пунктами.

Подобные достижения в сфере частной космонавтики еще больше укрепляют позиции Китая на мировом космическом рынке. Ожидается, что такие ракеты, как Гравитй-1, снизят стоимость вывода коммерческих спутников на орбиту и сделают доступ к космосу более простым.

КитайКосмосРакетаOrienspaceGravity-1
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения