Китайская ракета Гравитй-1 успешно стартовала с морской платформы

Китайская частная аэрокосмическая компания Ориенспаке добилась очередного успеха. Ранним утром 22 июля состоялся третий успешный пуск твердотопливной ракеты Гравитй-1 (Йинли-1). Этот старт привлек внимание мирового сообщества не только своими техническими характеристиками, но и местом проведения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Ракета поднялась в воздух с огромной морской платформы ДФХТГ, расположенной в акватории Восточно-Китайского моря. По данным иксбт.ком, полет был зафиксирован в 07:54 по ташкентскому времени. В рамках данной миссии ракета успешно вывела на низкую околоземную орбиту девять спутников.

Технические возможности и грузоподъемность

Гравитй-1 на сегодняшний день является одной из самых мощных твердотопливных ракет в мире. Ее стартовая масса составляет около 400 тонн, а высота — 30 метров. Двигатели ракеты способны развивать тягу около 600 тонн во время полета, что позволяет ей доставлять тяжелые грузы в космос.

Эта ракета-носитель способна вывести на низкую околоземную орбиту до 6,5 тонны полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную орбиту — до 4,2 тонны. В этой миссии на целевые орбиты были доставлены шесть аппаратов Донгпо, а также спутники научного и технического назначения, такие как Ксигуанг-2-01, Тианйи-49 и Зидингксианг-3.

Изменения в процессе подготовки

Примечательно, что специалистам Ориенспаке удалось значительно сократить время между полетами. Между вторым и третьим стартами прошло около девяти месяцев. Для сравнения, после первого полета на подготовку ко второй миссии потребовался 21 месяц.

Ускорение процесса подготовки свидетельствует об эффективности работ по восстановлению и совершенствованию стартовой инфраструктуры. Использование морской платформы позволяет Китаю расширить географию полетов и снизить риски, связанные с пролетом над населенными пунктами.

Подобные достижения в сфере частной космонавтики еще больше укрепляют позиции Китая на мировом космическом рынке. Ожидается, что такие ракеты, как Гравитй-1, снизят стоимость вывода коммерческих спутников на орбиту и сделают доступ к космосу более простым.