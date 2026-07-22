Погодные сюрпризы в августе: ожидает ли нас резкое похолодание?
Август может запомниться отклонениями от климатической нормы, резкими перепадами температуры, ливнями, грозами и сильными ветрами. Синоптики представили предварительные и общие прогнозы на этот месяц.
Zamin.уз представляет подробности ожидаемой погодной картины и предупреждения специалистов.
От жарких дней к прохладе: температурная динамика месяца
По словам главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, ожидается, что средняя месячная температура в августе будет примерно на 1 градус выше климатической нормы. Однако в течение месяца воздух будет постепенно остывать:
Первая декада: Самый теплый период месяца. Ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25 градусов тепла.
Вторая декада: Воздух заметно остынет. Ночью +11...+16 градусов, днем столбики термометров не будут подниматься выше +17...+22 градусов.
Третья декада (конец месяца): Температура продолжит снижаться. Ночью около +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов тепла.
Резкие изменения и капризы природы
Ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков отмечает, что в августе не исключены резкие перепады, когда температура в течение суток может внезапно упасть на несколько градусов.
В столичном (московском) регионе ситуация ожидается еще более сложной:
Опасные явления: Высока вероятность ливней, гроз и сильного ветра.
Неопределенность прогноза: Из-за сложности атмосферных процессов практически невозможно за месяц вперед точно предсказать силу или разрушительность таких аномальных явлений.
Почему долгосрочным прогнозам нельзя доверять на 100%?
Специалисты объясняют, что ожидаемые резкие изменения и грозовую активность можно точно оценить только за 3–5 дней до начала явления.
Татьяна Позднякова: «Именно в этот 3-5-дневный период становятся отчетливо видны основные метеорологические процессы, определяющие характер погоды, например, формирование мощных кучевых облаков, предвещающих грозу».
Поэтому, хотя синоптики и определяют общие тенденции, при планировании дел рекомендуется опираться на ежедневные прогнозы погоды, публикуемые ближе к датам событий.
Прогноз температуры на август
Период августа
Ночь
День
И декада (начало месяца)
+13°К ... +18°К
+20°К ... +25°К
ИИ декада (середина месяца)
+11°К ... +16°К
+17°К ... +22°К
ИИИ декада (конец месяца)
+8°К ... +13°К
+15°К ... +20°К
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