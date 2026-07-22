Погодные сюрпризы в августе: ожидает ли нас резкое похолодание?

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Погодные сюрпризы в августе: ожидает ли нас резкое похолодание?

Август может запомниться отклонениями от климатической нормы, резкими перепадами температуры, ливнями, грозами и сильными ветрами. Синоптики представили предварительные и общие прогнозы на этот месяц.

Zamin.уз представляет подробности ожидаемой погодной картины и предупреждения специалистов.

От жарких дней к прохладе: температурная динамика месяца

По словам главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, ожидается, что средняя месячная температура в августе будет примерно на 1 градус выше климатической нормы. Однако в течение месяца воздух будет постепенно остывать:

  • Первая декада: Самый теплый период месяца. Ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25 градусов тепла.

  • Вторая декада: Воздух заметно остынет. Ночью +11...+16 градусов, днем столбики термометров не будут подниматься выше +17...+22 градусов.

  • Третья декада (конец месяца): Температура продолжит снижаться. Ночью около +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов тепла.

Резкие изменения и капризы природы

Ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков отмечает, что в августе не исключены резкие перепады, когда температура в течение суток может внезапно упасть на несколько градусов.

В столичном (московском) регионе ситуация ожидается еще более сложной:

  • Опасные явления: Высока вероятность ливней, гроз и сильного ветра.

  • Неопределенность прогноза: Из-за сложности атмосферных процессов практически невозможно за месяц вперед точно предсказать силу или разрушительность таких аномальных явлений.

Почему долгосрочным прогнозам нельзя доверять на 100%?

Специалисты объясняют, что ожидаемые резкие изменения и грозовую активность можно точно оценить только за 3–5 дней до начала явления.

Татьяна Позднякова: «Именно в этот 3-5-дневный период становятся отчетливо видны основные метеорологические процессы, определяющие характер погоды, например, формирование мощных кучевых облаков, предвещающих грозу».

Поэтому, хотя синоптики и определяют общие тенденции, при планировании дел рекомендуется опираться на ежедневные прогнозы погоды, публикуемые ближе к датам событий.

Прогноз температуры на август

Период августа

Ночь

День

И декада (начало месяца)

+13°К ... +18°К

+20°К ... +25°К

ИИ декада (середина месяца)

+11°К ... +16°К

+17°К ... +22°К

ИИИ декада (конец месяца)

+8°К ... +13°К

+15°К ... +20°К

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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