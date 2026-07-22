Пустота после Чемпионата мира: что ждет футбольных болельщиков впереди?

С завершением Чемпионата мира 2026 года в сердцах миллионов футбольных болельщиков образовалась своего рода пустота. После месяца напряженных матчей, неожиданных результатов и захватывающих моментов среди фанатов наблюдается состояние, которое называют «постчемпионатной депрессией». Это не клинический диагноз, а обычное чувство тоски после крупного турнира. Однако футбольный мир не остановился, и в ближайшие недели нас ждут интересные события. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя до старта ведущих европейских чемпионатов еще около месяца, нет нужды оставаться без футбола. По данным издания Goal.com, первые крупные лиги, которые привлекут внимание болельщиков, откроют свои двери в середине августа. В частности, испанская Ла Лига стартует 15 августа, а Про-лига Саудовской Аравии начнет новый сезон еще раньше — 13 августа.

Товарищеские матчи и престижные клубные турниры

В рамках подготовки к новому сезону многие гранды проводят товарищеские встречи. Эти игры — удобная возможность не только восстановить физическую форму, но и проверить новых игроков. Особенно важное значение в этом году приобретает традиционный турнир Эмирейтс Куп, который проводит действующий чемпион Английской Премьер-лиги — лондонский Арсенал

9 августа лондонский Арсенал примет на своем поле немецкую Боруссию Дортмунд. Этот матч начнется в вечернее время по ташкентскому времени и покажет, насколько команды готовы к новому сезону. Для поклонников таких звезд, как Лионель Месси и Мохаммед Салах, этот период также не будет скучным, так как их клубы продолжают участвовать в различных международных турнирах.

Также в начале августа продолжатся квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы. Хотя гранды еще не выходят на поле на этом этапе, для тех, кто хочет почувствовать атмосферу европейского футбола, это отличный вариант. Борьба небольших клубов за выход в групповой этап всегда отличается бескомпромиссностью.

Подводя итог, можно сказать, что перерыв для футбольных болельщиков продлится недолго. Рекомендуется запомнить следующие даты:

9 августа: матч Арсенал — Боруссия Дортмунд в рамках Эмирейтс Куп;

13 августа: старт чемпионата Саудовской Аравии;

15 августа: открытие нового сезона испанской Ла Лиги.

Благодаря этим соревнованиям болельщики смогут утолить тоску после Чемпионата мира и стать свидетелями новых побед своих любимых звезд. Футбольный сезон находится на пороге вступления в свою самую жаркую фазу.