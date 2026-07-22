В Эстонии рушатся сотни компаний: потеряны миллионы евро

·98·Мир
В Эстонии рушатся сотни компаний: потеряны миллионы евро

В Эстонии в последние годы резко участились случаи неплатежеспособности, то есть банкротства, как среди бизнеса, так и среди населения. Об этом сообщила глава Службы по делам о неплатежеспособности страны Сигне Виймсалу в официальном письме премьер-министру Кристену Михалу.

Виймсалу подчеркнула, что масштабный рост числа банкротств может серьезно повлиять не только на экономику, но и на социальную стабильность и работу государственных институтов. По ее мнению, этот процесс также создает угрозу внутренней безопасности страны.

Согласно данным, за первые шесть месяцев 2026 года из-за 126 обанкротившихся компаний, не имевших активов, кредиторы не смогли вернуть более 50 миллионов евро. Для сравнения, за весь 2025 год количество таких компаний составило 192, а нанесенный ими финансовый ущерб достиг почти 74 миллионов евро. Это на 52 процента выше показателя предыдущего года.

На данный момент средний размер невыплаченного долга каждой обанкротившейся компании без активов достиг 400 тысяч евро. Три года назад эта цифра составляла менее 100 тысяч евро. Специалисты отмечают, что во многих случаях кредиторы вообще не могут вернуть свои средства.

Последствия банкротств сказываются и на государственном бюджете. В частности, в 2025 году Касса по безработице выплатила более 1 миллиона евро компенсаций сотрудникам компаний, не имевших активов. Однако действующее законодательство не позволяет взыскать эти средства с руководителей компаний.

По расчетам Службы по делам о неплатежеспособности, объем скрытого банкротства в бизнес-секторе Эстонии достиг примерно 18 миллиардов евро. Сигне Виймсалу предупреждает, что эта ситуация может привести к усилению социального неравенства и преступности, дезорганизации работы важных предприятий, ослаблению стабильности финансовой системы, росту рисков внешнего влияния и снижению доверия к государственным институтам.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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