«Врата ада»: неугасающий огонь уже 70 лет
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Одна из самых загадочных и известных достопримечательностей Центральной Азии находится на территории Туркменистана. Это место, известное среди местных жителей и туристов как «Врата ада», годами привлекает внимание всего мира своим необычным видом.
Там природный газ, выходящий из недр земли, горит непрерывно уже почти полвека. Ночью пламя и красноватое сияние, исходящие из кратера, создают вокруг фантастический пейзаж.
Природный огонь начал полыхать здесь с 1970-х годов.
Некоторые ученые отмечают, что постоянный пожар во «Вратах ада» вызывает экологические проблемы. Поэтому в последние годы выдвигались различные предложения по его тушению.
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