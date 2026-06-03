«Врата ада»: неугасающий огонь уже 70 лет

Одна из самых загадочных и известных достопримечательностей Центральной Азии находится на территории Туркменистана. Это место, известное среди местных жителей и туристов как «Врата ада», годами привлекает внимание всего мира своим необычным видом.

Там природный газ, выходящий из недр земли, горит непрерывно уже почти полвека. Ночью пламя и красноватое сияние, исходящие из кратера, создают вокруг фантастический пейзаж.

Природный огонь начал полыхать здесь с 1970-х годов.

Некоторые ученые отмечают, что постоянный пожар во «Вратах ада» вызывает экологические проблемы. Поэтому в последние годы выдвигались различные предложения по его тушению.