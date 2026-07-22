В Украине сменился главнокомандующий: новые заявления с фронта

На фоне российско-украинской войны произошел ряд важных событий как на фронте, так и в политическом руководстве. Министерство обороны России заявило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Харьковской области, а президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженными силами страны.

В то же время были озвучены различные цифры касательно ударов по портам Одессы, потерь украинской армии и работы российских систем противовоздушной обороны. Большая часть этой информации является заявлениями сторон, участвующих в войне, и не была полностью подтверждена независимыми источниками.

Россия заявила о взятии под контроль Волоховского

По данным Министерства обороны России, группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области.

Российская сторона сообщила, что этот результат был достигнут в ходе активных наступательных действий подразделений. Официальной реакции украинской стороны по поводу ситуации в данном населенном пункте пока не поступало. По этой причине независимо подтвердить сообщение о контроле над территорией не представляется возможным.

Российское военное ведомство также сообщило об ударах по портовым объектам, которые, по их утверждению, использовались для снабжения Вооруженных сил Украины. В заявлении отмечено, что целями стали объекты инфраструктуры в порту Одессы.

Российская сторона сообщила о больших потерях

Министерство обороны России заявило, что за сутки украинские военные потеряли более 1490 солдат на различных направлениях.

Однако в условиях войны обе стороны регулярно публикуют свои подсчеты потерь противника. Эти цифры зачастую не проходят независимую проверку и могут резко отличаться от данных противоположной стороны.

Российские средства ПВО также сообщили, что за сутки сбили 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов ХИМАРС, семь крылатых ракет «Фламинго» и 655 беспилотников самолетного типа. Эти показатели также основаны на заявлениях Министерства обороны России.

Зеленский назначил Драпатого вместо Сырского

Одновременно с новостями с фронта произошли серьезные изменения в военном руководстве Украины. Президент Владимир Зеленский объявил о назначении генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Александра Сырского.

Согласно официальному заявлению Зеленского, с новым командующим были обсуждены задачи, которые необходимо выполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Президент Украины подчеркнул, что удары на дальние дистанции и оборонительные операции будут продолжены.

43-летний Драпатый имеет 26-летний военный опыт. Ранее он служил в Сухопутных войсках и командовании Объединенных сил, а также участвовал в операциях на Харьковском направлении.

Сырский, в свою очередь, подтвердил свой уход с должности, заявив, что оставляет после себя армию, способную продолжать оборонительные и наступательные операции.

Вопрос о помощи в 400 миллионов долларов остается открытым

Сенатор США Дик Дурбин сообщил, что помощь в сфере безопасности для Украины в размере 400 миллионов долларов, выделенная на 2026 финансовый год, до сих пор заблокирована.

Средства предназначены для закупки военной техники и вооружения для Украины у американских компаний. Дурбин требует от администрации Вашингтона немедленно запустить процесс выделения средств.

По этой причине дальнейшая военная помощь США Украине остается зависимой не только от президентской администрации, но и от политических споров в Конгрессе.

Трамп хочет предложить Инфантино на пост главы ООН

В тот же день в политических кругах США распространилась еще одна неожиданная новость. По данным источников Нью-Йорк Пост, Дональд Трамп хочет выдвинуть президента ФИФА Джанни Инфантино в качестве кандидата на пост следующего генерального секретаря ООН.

Однако неизвестно, проявляет ли сам Инфантино интерес к этой должности. Кандидат на пост генсека ООН должен пройти рекомендацию Совета Безопасности и быть утвержден Генеральной Ассамблеей.

Действия на фронте, обновление военного руководства Украины и неопределенность вокруг помощи США могут оказать существенное влияние на следующий этап войны.