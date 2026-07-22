Сделал ли Ламин Ямаль предложение Инес на стадионе?

19-летний Ламин Ямаль стал самым обсуждаемым молодым футболистом чемпионата мира 2026 года.

Прямо на стадионе Ламин сделал романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной — 21-летней испанской модели и инфлюенсеру в мире моды Инес Гарсии Сантос. Инес приняла помолвочное кольцо прямо на поле. Пара познакомилась через социальные сети и официально подтвердила свои отношения в мае текущего года.

После появления новости об их помолвке в интернете широко распространились видео, якобы снятые на свадебной церемонии Ламина и Инес. Однако большинство СМИ подчеркнули, что эти кадры являются фейковыми видео, созданными с помощью искусственного интеллекта. Несмотря на это, многие пользователи сети поверили в их подлинность.

Также в сети появились видео, на которых футболист в соответствии с романтическими традициями дарит своей возлюбленной автомобиль, украшенный большой лентой.

Однако самым большим подарком, который футболист сделал своей возлюбленной, стали не дорогие вещи, а популярность. Если в начале турнира на страницу Инес в социальной сети было подписано 350 тысяч человек, то сейчас их число достигло 3,2 миллиона. Самое интересное, что эта цифра продолжает расти.