Двое спасавшихся от пожара людей были вынуждены ждать помощи снаружи здания

В турецком городе Анталья произошел пожар на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома. Из-за сильного пламени и густого дыма двое людей, оказавшихся заблокированными в здании, были вынуждены принять опасное решение, чтобы спасти свои жизни.

Сообщается, что они выбрались через окно и были вынуждены перейти на узкий бетонный выступ этажом ниже. Двое граждан провели несколько минут снаружи здания, ожидая прибытия спасателей.

Благодаря оперативным действиям прибывших на место происшествия спасателей и помощи очевидцев, людей удалось благополучно эвакуировать с помощью специального оборудования. Официальной информации о состоянии спасенных не поступало. Соответствующие органы проводят расследование причин возникновения пожара.