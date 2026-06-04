Индиец установил рекорд Гиннесса с коллекцией бумажных стаканчиков

57-летний житель Индии попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей необычной коллекции. Он собрал 858 различных бумажных стаканчиков из 31 страны мира.

Объем стаканчиков в коллекции варьируется от 5 до 500 мл, каждый из них принадлежит разным странам и брендам. По словам мужчины, его детское любопытство со временем переросло в большую страсть.

Он также рассказал, что ранее коллекционировал такие предметы, как посадочные талоны на самолет, упаковки от лезвий для бритвы, кофейные кружки и чайные пакетики.

Согласно данным, в 2013 году он уже установил рекорд как владелец самой крупной коллекции, состоящей из 5986 телефонных карт.