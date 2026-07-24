«Убийца iPhone»: Samsung представила три новых флагмана-монстра

·77·Технологии
«Убийца iPhone»: Samsung представила три новых флагмана-монстра

На мировом рынке смартфонов произошел настоящий технологический взрыв. Смартфонный гигант Samsung нанес сокрушительный удар по своему главному конкуренту — компании Apple, представив сразу три складных устройства нового поколения. Были презентованы модели Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra и Galaxy Z Флип 8, которые международные эксперты уже окрестили «складными убийцами iPhone». Чем же эти гаджеты удивляют мир и какие секретные возможности скрывает версия Ultra?

Zamin.уз собрал самые интересные и технологически революционные подробности дня.

1. Galaxy Z Фолд 8: Исчезнувшая толщина и чудовищная мощность

Обновленный Galaxy Z Фолд 8 стал идеальным балансом между эргономикой и высокой производительностью. В этот раз инженерам удалось значительно уменьшить толщину устройства.

  • Огромный экран: Основной внутренний дисплей был расширен до 8 дюймов, что полностью меняет опыт просмотра фильмов, видео и работы в режиме многозадачности (мултитаскинг).

  • Внутреннее «сердце»: Смартфон оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Элите.

  • Система охлаждения: Для предотвращения перегрева устройства при запуске тяжелых игр и работе со сложной графикой был внедрен усовершенствованный механизм охлаждения с испарительной камерой.

  • Базовая цена: начинается от $1 899.

«Убийца iPhone»: Samsung представила три новых флагмана-монстра

2. Первый в истории флагман «Ultra»: 200-мегапиксельный монстр

Samsung впервые представила в линейке Фолд флагман с суффиксом Galaxy Z Фолд 8 Ultra. Эта модель была специально разработана для профессиональных создателей контента и бизнес-сегмента.

Технологический прорыв:

Устройство оснащено основным сенсором камеры на 200 Мп, который стал абсолютным мировым рекордсменом среди складных смартфонов по качеству ночной съемки и детализации.

Также во флагмане сохранена поддержка стилуса С Пен и внедрены расширенные алгоритмы искусственного интеллекта (Galaxy AI). Он является незаменимым помощником в редактировании текстов, обработке звука и профессиональной работе с фото/видео. Цена этого ультра-премиального гаджета начинается от $2 099.

«Убийца iPhone»: Samsung представила три новых флагмана-монстра

Сравнение новых моделей Samsung

Название модели

Главное преимущество

Процессор и ИИ

Стартовая цена

Galaxy Z Фолд 8

Тонкий корпус, большой 8-дюймовый экран

Snapdragon 8 Элите

$1 899

Galaxy Z Фолд 8 Ultra

Камера 200 Мп, С Пен и Galaxy AI

Snapdragon 8 Элите + AI

$2 099

Galaxy Z Флип 8

Идеальная батарея, селфи на внешнем экране

Энергоэффективный чипсет

$1 199

3. Galaxy Z Флип 8: Мечта фанатов стала реальностью

Модель Galaxy Z Флип 8 в компактном формате «раскладушки» была переработана с учетом самых частых пожеланий пользователей.

«Убийца iPhone»: Samsung представила три новых флагмана-монстра

Емкость аккумулятора смартфона была значительно увеличена. Теперь алгоритмы создания качественных селфи и видео через внешний экран в сложенном состоянии были кардинально улучшены. Цена этого компактного гаджета установлена на уровне $1 199.

Авторитетные источники, такие как The Verge, Bloomberg и GSMArena, отмечают, что этот шаг Samsung — стратегический удар, направленный на полное захват рынка до того, как Apple представит свой ожидаемый складной iPhone.

«Убийца iPhone»: Samsung представила три новых флагмана-монстра

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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