«Убийца iPhone»: Samsung представила три новых флагмана-монстра
На мировом рынке смартфонов произошел настоящий технологический взрыв. Смартфонный гигант Samsung нанес сокрушительный удар по своему главному конкуренту — компании Apple, представив сразу три складных устройства нового поколения. Были презентованы модели Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra и Galaxy Z Флип 8, которые международные эксперты уже окрестили «складными убийцами iPhone». Чем же эти гаджеты удивляют мир и какие секретные возможности скрывает версия Ultra?
Zamin.уз собрал самые интересные и технологически революционные подробности дня.
1. Galaxy Z Фолд 8: Исчезнувшая толщина и чудовищная мощность
Обновленный Galaxy Z Фолд 8 стал идеальным балансом между эргономикой и высокой производительностью. В этот раз инженерам удалось значительно уменьшить толщину устройства.
Огромный экран: Основной внутренний дисплей был расширен до 8 дюймов, что полностью меняет опыт просмотра фильмов, видео и работы в режиме многозадачности (мултитаскинг).
Внутреннее «сердце»: Смартфон оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Элите.
Система охлаждения: Для предотвращения перегрева устройства при запуске тяжелых игр и работе со сложной графикой был внедрен усовершенствованный механизм охлаждения с испарительной камерой.
Базовая цена: начинается от $1 899.
2. Первый в истории флагман «Ultra»: 200-мегапиксельный монстр
Samsung впервые представила в линейке Фолд флагман с суффиксом Galaxy Z Фолд 8 Ultra. Эта модель была специально разработана для профессиональных создателей контента и бизнес-сегмента.
Технологический прорыв:
Устройство оснащено основным сенсором камеры на 200 Мп, который стал абсолютным мировым рекордсменом среди складных смартфонов по качеству ночной съемки и детализации.
Также во флагмане сохранена поддержка стилуса С Пен и внедрены расширенные алгоритмы искусственного интеллекта (Galaxy AI). Он является незаменимым помощником в редактировании текстов, обработке звука и профессиональной работе с фото/видео. Цена этого ультра-премиального гаджета начинается от $2 099.
Сравнение новых моделей Samsung
Название модели
Главное преимущество
Процессор и ИИ
Стартовая цена
Galaxy Z Фолд 8
Тонкий корпус, большой 8-дюймовый экран
Snapdragon 8 Элите
$1 899
Galaxy Z Фолд 8 Ultra
Камера 200 Мп, С Пен и Galaxy AI
Snapdragon 8 Элите + AI
$2 099
Galaxy Z Флип 8
Идеальная батарея, селфи на внешнем экране
Энергоэффективный чипсет
$1 199
3. Galaxy Z Флип 8: Мечта фанатов стала реальностью
Модель Galaxy Z Флип 8 в компактном формате «раскладушки» была переработана с учетом самых частых пожеланий пользователей.
Емкость аккумулятора смартфона была значительно увеличена. Теперь алгоритмы создания качественных селфи и видео через внешний экран в сложенном состоянии были кардинально улучшены. Цена этого компактного гаджета установлена на уровне $1 199.
Авторитетные источники, такие как The Verge, Bloomberg и GSMArena, отмечают, что этот шаг Samsung — стратегический удар, направленный на полное захват рынка до того, как Apple представит свой ожидаемый складной iPhone.
Интересна ли эта технологическая новинка вашим друзьям?
Samsung значительно опережает своих конкурентов в технологической гонке.
Немедленно отправьте эту полезную и оперативную информацию своим друзьям, которые увлекаются технологиями и смартфонами, в ваш Телеграм-чат!
Как вы думаете, сможет ли новый 200-мегапиксельный флагман Ultra от Samsung превзойти будущий складной iPhone от Apple? Оставляйте свои мнения и комментарии!
…