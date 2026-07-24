Арсенал готовит официальное предложение в размере 70 миллионов фунтов за Бруно Гимарайнса

Лондонский «Арсенал» близок к совершению одной из крупнейших сделок летнего трансферного окна. «Канониры» готовятся направить официальное предложение в размере 70 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника и капитана «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса. Об этом сообщает издание Те Сун. Об этом сообщает Goal.com.

Микель Артета считает усиление центральной зоны своей приоритетной задачей. Бразильский футболист был выбран в качестве основной цели для этой позиции. Несмотря на то, что руководство «Ньюкасла» неоднократно заявляло о нежелании продавать своего лидера, лондонский клуб намерен проверить их решимость. По имеющимся данным, первоначальные переговоры начинались с отметки в 60 миллионов фунтов, однако теперь «Арсенал» значительно увеличил эту сумму.

Желание игрока и ход переговоров

Ожидается, что одним из ключевых факторов в осуществлении трансфера станет личное решение Бруно Гимарайнса. Как пишет Goal.com, игрок сборной Бразилии уже сообщил руководству «Ньюкасла» о своем желании перебраться на стадион «Эмирейтс». После того как позиция футболиста стала ясна, ожидается, что переговоры между сторонами ускорятся на этой неделе.

Для «Арсенала» этот трансфер — не только возможность укрепить состав, но и способ продемонстрировать свои амбиции конкурентам по Английской Премьер-лиге. В прошлых сезонах Бруно Гимарайнс зарекомендовал себя как один из самых стабильных и креативных игроков в составе «сорок». Его видение поля и мастерство контроля мяча идеально подходят под игровой стиль Артеты.

Другие трансферные планы «Арсенала»

Лондонцы пока ведут себя относительно спокойно на трансферном рынке, однако несколько важных сделок уже завершены. В частности, клуб приобрел вингера «Брюгге» Христоса Цолиса за 34 миллиона фунтов. Также трансфер Пьеро Инкапье, арендованного у «Байера», был выкуплен на постоянной основе за ту же сумму. Вратарь Иллан Мелье присоединился к команде в качестве свободного агента.

Тем не менее, кадровые проблемы в команде остаются. Из-за травмы спины, выведшей из строя Уильяма Салиба на несколько месяцев, клуб ищет новых кандидатов для линии обороны. Эзри Конса и свободный агент Джон Стоунз находятся в сфере интересов «Арсенала». Также рассматриваются варианты с усилением атаки в лице Хулиана Альвареса и Брэдли Барколя, однако конкуренция в этом вопросе очень высока.

Если трансфер Бруно Гимарайнса будет успешно завершен, он станет самым дорогим и громким приобретением «Арсенала» этим летом. Ожидается, что «Ньюкасл» будет бороться за сохранение своего капитана до последнего, однако правила финансового фэйр-плей и желание самого игрока могут склонить чашу весов в пользу лондонского клуба.