Где сейчас находится знаменитый шимпанзе Майкла Джексона Бабблз?

Бабблз, которого когда-то часто видели на фотографиях вместе с Майклом Джексоном, сегодня 43 года. Знаменитый шимпанзе был передан певцом в начале 1990-х годов в Калифорнийскийцентр по защите животных. Позже его перевезли в заповедник «Кентер фор Греат Апес» во Флориде.

Здесь Бабблз живет вместе с другими шимпанзе в более естественных условиях, адаптированных для животных. Его место жительства не менялось с 2009 года, когда скончался Майкл Джексон. Специалисты заповедника следят за его здоровьем, питанием и повседневными потребностями.

По словам сотрудников, Бабблз спокойный и осторожный. Он не стремится слишком сближаться с людьми. Особенно он не любит камеры и старается избегать фотосъемки. Поэтому новых фотографий и видео с ним, сделанных в последние годы, очень мало.

Бабблз любит проводить свободное время за рисованием. Во время этого занятия он предпочитает оставаться в одиночестве.

Члены семьи Майкла Джексона и фонд, связанный с его наследием, не остаются равнодушными к судьбе Бабблза. Они продолжают оказывать финансовую поддержку заповеднику для ухода за шимпанзе.