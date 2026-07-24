Саудовский принц найден мертвым в ванной комнате пятизвездочного отеля

Саудовская Аравия: стало известно о смерти 29-летнего принца Абдаллы бин Фахда бин Абдаллы бин Абдулазиза бин Джалави Аль Сауда, дальнего родственника королевской семьи, в престижном лондонском отеле Марриотт. Как сообщает издание Те Телеграф, подробности инцидента оставались нераскрытыми почти восемь месяцев.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, уровень алкоголя в крови принца превышал норму в несколько раз. Также в его организме были обнаружены следы оксибутирата натрия (ГХБ), каннабиса, ксанакса и других седативных средств. Специалисты заявили, что именно сочетание этих веществ привело к остановке сердца.

По данным следствия, принц заселился в отель на неделю. Его нашли без сознания в ванной комнате номера, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Выяснилось, что ранее он проходил курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. В ходе расследования признаков убийства, вмешательства третьих лиц или самоубийства не обнаружено. Согласно официальному заключению, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная одновременным употреблением алкоголя и нескольких психоактивных веществ.