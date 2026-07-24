Отказ от оборудования Huawei обойдется Европе в десятки миллиардов евро

·36·Технологии
Отказ от оборудования Huawei обойдется Европе в десятки миллиардов евро

Прогнозируется, что процесс отказа от оборудования Huawei и других китайских технологических гигантов при строительстве сетей 5Г в странах Европейского союза окажется значительно дороже, чем ожидалось. По данным аналитического центра ГСМА, реализация этого стратегического решения может привести к дополнительным расходам для экономики региона в размере от 30 до 40 миллиардов евро. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Изначально Еврокомиссия оценивала работы по этой модернизации примерно в 10–13 миллиардов евро. Однако новые расчеты показывают, что реальные затраты могут почти в три раза превысить первоначальные прогнозы. Ожидается, что эта ситуация нанесет серьезный удар по кошелькам не только операторов связи, но и рядовых потребителей.

Основные направления расходов

Наибольшая часть расходов, а именно от 16 до 22 миллиардов евро, будет направлена на замену базовых станций и сетевого оборудования мобильных операторов. Этот процесс требует полного пересмотра существующей инфраструктуры, поскольку технологии Huawei составляют основу сети во многих европейских странах.

Кроме того, для обновления транспортной инфраструктуры между узлами сети потребуется еще 9–12 миллиардов евро. Замена разрешенного оборудования для стационарного широкополосного доступа может потребовать дополнительных инвестиций в размере 5 миллиардов евро. По сообщению издания иксбт.ком, Huawei в настоящее время контролирует не менее четверти рынка оборудования для мобильных сетей в Европейском союзе.

Снижение конкуренции и рост цен

Уход китайских поставщиков с рынка может укрепить позиции европейских брендов, таких как Эрикссон и Нокиа. Однако искусственное ограничение конкуренции, согласно рыночным законам, приведет к росту цен. Аналитики ГСМА обеспокоены формированием монополистической среды на рынке.

По мнению экспертов, в результате этих изменений могут наблюдаться следующие последствия:

  • Повышение стоимости услуг мобильной связи в среднем до 24 процентов;
  • Рост цен на услуги стационарного интернета примерно на 19 процентов;
  • Замедление темпов внедрения новых технологий 5Г.
Учитывая, что оборудование Huawei широко используется и на рынке Узбекистана, данная тенденция в Европе неизбежно окажет влияние на ценообразование и цепочки поставок на глобальном технологическом рынке. Для европейских операторов такие огромные расходы могут стать причиной сокращения средств, выделяемых на инновации.

Подводя итог, можно сказать, что эти политические решения, принимаемые с точки зрения безопасности, ставят европейскую телекоммуникационную отрасль перед серьезными финансовыми испытаниями. Развитие цифровой экономики в регионе в ближайшие годы будет напрямую зависеть от того, как будут покрываться эти расходы и насколько эффективно будет налажено сотрудничество с альтернативными поставщиками.

Huawei5GЕвропаТелекоммуникацииGSMA
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеЛегендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеСегодня, 18:29Серийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСерийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСегодня, 17:58Facebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииFacebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииСегодня, 17:54Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияTesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияСегодня, 17:27Starlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииStarlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииСегодня, 16:58GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600Сегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне