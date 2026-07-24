Отказ от оборудования Huawei обойдется Европе в десятки миллиардов евро

Прогнозируется, что процесс отказа от оборудования Huawei и других китайских технологических гигантов при строительстве сетей 5Г в странах Европейского союза окажется значительно дороже, чем ожидалось. По данным аналитического центра ГСМА, реализация этого стратегического решения может привести к дополнительным расходам для экономики региона в размере от 30 до 40 миллиардов евро. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Изначально Еврокомиссия оценивала работы по этой модернизации примерно в 10–13 миллиардов евро. Однако новые расчеты показывают, что реальные затраты могут почти в три раза превысить первоначальные прогнозы. Ожидается, что эта ситуация нанесет серьезный удар по кошелькам не только операторов связи, но и рядовых потребителей.

Основные направления расходов

Наибольшая часть расходов, а именно от 16 до 22 миллиардов евро, будет направлена на замену базовых станций и сетевого оборудования мобильных операторов. Этот процесс требует полного пересмотра существующей инфраструктуры, поскольку технологии Huawei составляют основу сети во многих европейских странах.

Кроме того, для обновления транспортной инфраструктуры между узлами сети потребуется еще 9–12 миллиардов евро. Замена разрешенного оборудования для стационарного широкополосного доступа может потребовать дополнительных инвестиций в размере 5 миллиардов евро. По сообщению издания иксбт.ком, Huawei в настоящее время контролирует не менее четверти рынка оборудования для мобильных сетей в Европейском союзе.

Снижение конкуренции и рост цен

Уход китайских поставщиков с рынка может укрепить позиции европейских брендов, таких как Эрикссон и Нокиа. Однако искусственное ограничение конкуренции, согласно рыночным законам, приведет к росту цен. Аналитики ГСМА обеспокоены формированием монополистической среды на рынке.

По мнению экспертов, в результате этих изменений могут наблюдаться следующие последствия:

Повышение стоимости услуг мобильной связи в среднем до 24 процентов;

Рост цен на услуги стационарного интернета примерно на 19 процентов;

Замедление темпов внедрения новых технологий 5Г.

Учитывая, что оборудование Huawei широко используется и на рынке Узбекистана, данная тенденция в Европе неизбежно окажет влияние на ценообразование и цепочки поставок на глобальном технологическом рынке. Для европейских операторов такие огромные расходы могут стать причиной сокращения средств, выделяемых на инновации.

Подводя итог, можно сказать, что эти политические решения, принимаемые с точки зрения безопасности, ставят европейскую телекоммуникационную отрасль перед серьезными финансовыми испытаниями. Развитие цифровой экономики в регионе в ближайшие годы будет напрямую зависеть от того, как будут покрываться эти расходы и насколько эффективно будет налажено сотрудничество с альтернативными поставщиками.