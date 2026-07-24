В Китае задержали «предпринимателей», воровавших RAM из отельных компьютеров

Правоохранительные органы Китая пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся кражей комплектующих из высокопроизводительных компьютеров в отелях. Двое злоумышленников заселялись в номера в качестве постояльцев, тайно извлекали модули оперативной памяти (RAM) из системных блоков и перепродавали их на вторичном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

События начали развиваться в мае текущего года, когда один из подозреваемых заселился в номер отеля, оборудованный специальными компьютерами. Он разобрал технику и украл модули оперативной памяти. Позже, чтобы расширить этот «бизнес», он нашел себе сообщника.

Схема кражи и материальный ущерб

Как сообщает издание иксбт.ком, за вторую половину мая, то есть всего за 15 дней, эта пара успела «посетить» несколько отелей и украсть в общей сложности 16 модулей оперативной памяти. В качестве целей они выбирали преимущественно отели с игровыми (гаминг) компьютерами, так как РАМ-модули в таких устройствах высоко ценятся на рынке.

Украденные комплектующие сразу выставлялись на вторичный рынок. Сообщается, что за свои незаконные действия «предприниматели» выручили около 2000 долларов США. Однако их планы не увенчались успехом.

После кражи модулей оперативной памяти, являющихся одними из важнейших компонентов компьютеров, устройства переставали включаться. Администрация отелей при проверке технических неисправностей обнаружила, что системные блоки пусты, и немедленно обратилась в полицию.

Раскрытие преступления

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось задержать лиц по фамилии Ли и Чэнь. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело. Этот случай еще раз показал владельцам гостиничного бизнеса необходимость защиты своей техники, в частности, оснащения системных блоков специальными замками или пломбами.

В условиях Узбекистана в последние годы также растет число компьютерных клубов и отелей, оснащенных техникой. Произошедший в Китае случай должен побудить предпринимателей серьезнее относиться к безопасности дорогостоящего оборудования. Ведь такие компактные комплектующие, как RAM, легко вынести незаметно, но их отсутствие полностью останавливает работу системы.