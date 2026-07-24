С 1 августа в Иране газ для автомобилей станет бесплатным

В Иране с 1 августа газ для автомобилей будет предоставляться бесплатно. Об этом сообщает информационное агентство Тасним.

Сообщается, что правительство запускает специальную акцию с целью поддержки населения, снижения транспортных расходов и сокращения потребления бензина. В связи с этим по всей стране стартует кампания «Объединяемся ради Ирана: бесплатный газ для иранского народа», в которой примут участие более тысячи газозаправочных станций.

Ответственные лица подчеркивают, что данная инициатива направлена на стимулирование более рационального использования энергоресурсов и облегчение расходов населения. Кампания официально начнется 1 августа, в ней будут задействованы газозаправочные станции в различных регионах страны.