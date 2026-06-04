В 5300-летней мумии обнаружены опасные микроорганизмы

В 5300-летней мумии, найденной в 1991 году в Альпах Эцталя, обнаружены грибы и бактерии, которые могут вызывать ее постепенное разрушение. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Микробиоме.

Мумия человека медного века, известного как Эци, в настоящее время хранится в Археологическом музее Южного Тироля. Несмотря на то что мумия содержится в специальных условиях температуры и влажности, эти меры не могут полностью остановить деятельность микроорганизмов.

Исследователи изучили кожу мумии, ткани, образцы влаги и почву из места ее обнаружения, успешно выявив современные и древние микроорганизмы. Было установлено, что некоторые из них, включая кишечные бактерии, присутствовали в организме Эци еще при его жизни.

Специалисты также обнаружили на коже мумии холодоустойчивые грибы, способные разрушать белки, жиры и коллаген, а также бактерии, разлагающие фенол.

По мнению ученых, наиболее эффективным способом сохранения мумии является ее повторная заморозка. Однако это может закрыть доступ к ней для научных исследований и посетителей музея. Поэтому сотрудники музея планируют постоянно отслеживать микроорганизмы и своевременно выявлять возможный ущерб.