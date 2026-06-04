В 5300-летней мумии обнаружены опасные микроорганизмы

·299·Мир
В 5300-летней мумии обнаружены опасные микроорганизмы

В 5300-летней мумии, найденной в 1991 году в Альпах Эцталя, обнаружены грибы и бактерии, которые могут вызывать ее постепенное разрушение. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Микробиоме.

Мумия человека медного века, известного как Эци, в настоящее время хранится в Археологическом музее Южного Тироля. Несмотря на то что мумия содержится в специальных условиях температуры и влажности, эти меры не могут полностью остановить деятельность микроорганизмов.

Исследователи изучили кожу мумии, ткани, образцы влаги и почву из места ее обнаружения, успешно выявив современные и древние микроорганизмы. Было установлено, что некоторые из них, включая кишечные бактерии, присутствовали в организме Эци еще при его жизни.

Специалисты также обнаружили на коже мумии холодоустойчивые грибы, способные разрушать белки, жиры и коллаген, а также бактерии, разлагающие фенол.

По мнению ученых, наиболее эффективным способом сохранения мумии является ее повторная заморозка. Однако это может закрыть доступ к ней для научных исследований и посетителей музея. Поэтому сотрудники музея планируют постоянно отслеживать микроорганизмы и своевременно выявлять возможный ущерб.

Отцталльские АльпыMicrobiomeЭциАрхеологический музей Южного Тироля
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Реакция Лаврова на заявление госсекретаря США по УкраинеВчера, 18:07На Эвересте нашли живым мужчину, который 6 дней провел без еды и кислородаВчера, 17:51Возле Енакиево совершена атака на пассажирский автобус с помощью дронаВчера, 16:21Неожиданный инцидент: женщина заехала на машине на рельсы метроВчера, 13:42Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявлениеВчера, 12:58Илон Маск может стать первым в мире триллионеромВчера, 12:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедией в Китае
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами