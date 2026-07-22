Часы за 178 миллионов долларов проданы по рекордной цене

Часы Мйстерй Турбиллон, в которых гармонично сочетаются роскошь и инженерное искусство, привлекли внимание всего мира своим уникальным дизайном и сложным механизмом. Они выделяются не только драгоценной отделкой, но и тем, что воплощают в себе высочайшие достижения современного часового дела.

Данная модель оснащена уникальным двухосным турбийоном (дуал трипле-аксис), каждая деталь которого выполнена с высочайшей точностью и мастерством. А более 31,70 карата бриллиантов, вручную установленных на корпусе часов, придают им еще более роскошный вид.

Сообщается, что эти эксклюзивные часы были проданы на аукционе за 178 миллионов долларов. В результате Мйстерй Турбиллон были признаны одними из самых дорогих и редких часов в истории, вызвав огромный интерес среди коллекционеров и ценителей роскоши.