Ферран Торрес уронил копию Кубка мира

·4.1K·Мир
Ферран Торрес уронил копию Кубка мира

Автор гола, обеспечившего Испании вторую победу на чемпионате мира, Ферран Торрес попал в небольшую неприятность по прибытии в отель.

Он случайно уронил реплику кубка, вручаемого чемпионам мира — специальную копию, которую дарят футболистам-победителям на память о турнире.

Поскольку инцидент произошел перед камерами, кадры быстро попали в интернет. На видео видно, как копия кубка выскальзывает из рук Торреса и падает на землю. Эти кадры вызвали множество шутливых реакций в социальных сетях.

Ферран Торрес своим решающим голом в финальном матче внес вклад в то, что сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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