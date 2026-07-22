Ферран Торрес уронил копию Кубка мира

Автор гола, обеспечившего Испании вторую победу на чемпионате мира, Ферран Торрес попал в небольшую неприятность по прибытии в отель.

Он случайно уронил реплику кубка, вручаемого чемпионам мира — специальную копию, которую дарят футболистам-победителям на память о турнире.

Поскольку инцидент произошел перед камерами, кадры быстро попали в интернет. На видео видно, как копия кубка выскальзывает из рук Торреса и падает на землю. Эти кадры вызвали множество шутливых реакций в социальных сетях.

Ферран Торрес своим решающим голом в финальном матче внес вклад в то, что сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира.