В Индии видео с тучным мужчиной, которого несут на носилках по 10 тысячам ступеней, вызвало споры в сети

·2.2K·Мир
В Индии видео с тучным мужчиной, которого несут на носилках по 10 тысячам ступеней, вызвало споры в сети

На горе Гирнар в Индии широко распространена услуга подъема туристов на вершину вручную. Некоторые состоятельные гости, прибывающие ради паломничества или путешествий, вместо того чтобы преодолевать крутые лестницы пешком, платят местным жителям за то, чтобы их доставили наверх на специальных носилках.

Путь к вершине состоит из более чем 10 тысяч каменных ступеней. Подъем занимает несколько часов. Из-за крутизны и протяженности дороги этот путь непрост даже для физически подготовленных людей.

Местные рабочие усаживают туристов на носилки и поднимают их наверх с помощью физической силы. Они преодолевают тысячи ступеней с тяжелым грузом. Многие семьи обеспечивают себя средствами к существованию именно благодаря этой услуге.

После того как видео и фотографии распространились в интернете, пользователи по-разному оценили этот труд. Некоторые раскритиковали тот факт, что местные жители работают в очень тяжелых условиях ради комфорта туристов. Есть и те, кто назвал эту ситуацию ярким примером разрыва между богатыми и малообеспеченными слоями населения.

В дискуссиях поднимались вопросы об оплате физического труда, здоровье рабочих и о том, как распределяются доходы от туризма. Хотя эта услуга на горе Гирнар является средством заработка для местных жителей, ее выполнение требует огромных физических усилий каждый день.

ИндияГирнар
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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