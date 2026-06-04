На Эвересте нашли живым мужчину, который 6 дней провел без еды и кислорода

·344·Мир
На Эвересте нашли живым мужчину, который 6 дней провел без еды и кислорода

Непальский шерпа (горный проводник) выжил, несмотря на то, что провел шесть дней на горе Эверест без еды и дополнительных баллонов с кислородом. Об этом сообщило издание «Даилй Маил».

Сообщается, что 29 мая текущего года 52-летний проводник пропал без вести во время спуска с самой высокой вершины мира. В последний раз его видели между третьим и четвертым лагерями — на высоте более 8000 метров над уровнем моря, где из-за крайне низкого содержания кислорода в воздухе человеческое тело быстро слабеет, и эта зона известна как «зона смерти».

Родственники уже почти потеряли надежду на его спасение. Однако спустя почти неделю шерпа был обнаружен живым. По словам спасателей, он самостоятельно двигался в сторону базового лагеря, спускаясь вниз ползком.

Выяснилось, что в течение этого времени шерпа поддерживал жизнь, питаясь печеньем из небольшого пакета и талой ледяной водой. После обнаружения его доставили вертолетом в больницу в городе Катманду.

По данным врачей, мужчина находится в сознании. В настоящее время он проходит лечение от обморожения, обезвоживания организма и других осложнений, возникших в результате длительного пребывания в высокогорных условиях.

НепалЭверестDaily MailКатманду
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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