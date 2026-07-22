Рост цен на мясо и реальные цифры в животноводстве: Президент дал ряд поручений

Президент Шавкат Мирзиёев на селекторном совещании 21 июля подробно обсудил вопросы сдерживания инфляции путем увеличения предложения товаров и услуг в стране, обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на мясо.

Было отмечено, что в апреле-июне цены на мясо выросли на 6–8%, в связи с чем были приняты важные решения по поддержке отрасли и продлению льгот на импорт.

Zamin.uz представляет самые важные подробности совещания, прошедшего под председательством главы государства.

Импорт мяса: льгота на авиаперевозки продлена, будет завезено 250 тысяч голов скота

Несмотря на то, что государством было выделено 300 миллиардов сумов на покрытие расходов по авиадоставке импортного мяса, было раскритиковано то, что большинство регионов не проявили в этом вопросе достаточной инициативы. Необходимыми средствами и возможностями эффективно воспользовались только предприниматели города Ташкента и Ташкентской области, которые завезли 1 300 тонн мяса.

В связи с этим президентом были даны следующие поручения:

Льгота продлена: Льгота на покрытие расходов по авиадоставке мяса продлена до 31 декабря .

План импорта скота: Поставлена задача до конца года завезти из-за рубежа 100 тысяч голов крупного рогатого скота , а также 150 тысяч голов овец и коз .

Четкий график: Хокимы областей обязаны составить адресный план по тому, когда, из какой страны и в каком объеме будет завезено мясо и скот.

«Приписки» в статистике и финансирование животноводства

Результаты сельскохозяйственной переписи выявили реальную картину в сфере животноводства. По сравнению с цифрами, ранее указанными в отчетах, на практике:

Количество крупного рогатого скота оказалось меньше на 2,1 миллиона голов ,

Количество овец и коз — меньше на 1,5 миллиона голов.

Пример: Только в Кашкадарьинской области выявлено, что поголовье крупного рогатого скота меньше на 171 тысячу голов, овец и коз — на 288 тысяч голов. Это означает, что за счет данного региона на рынок не поступает 50 тысяч тонн мяса и 120 миллионов литров молока.

50 миллионов долларов и льготные кредиты для животноводов

В дополнение к 1 триллиону сумов, выделенному в мае из Фонда сельского хозяйства, из Фонда реконструкции и развития будет направлено еще 50 миллионов долларов.

Для животноводческих комплексов: до 5 миллиардов сумов;

Для племенного животноводства: до 20 миллиардов сумов;

Условия кредитования: 10% годовых, сроком на 10 лет (с 4-летним льготным периодом).

Картофельная интервенция и проблема холодильных складов

Отмечено, что из-за отсутствия должной системы интервенции в течение года, в период массового сбора урожая цены на картофель на полях упали. Из-за отсутствия заинтересованности у фермеров нереализованными остаются 325 тысяч тонн картофеля. Глава государства подчеркнул необходимость закупки картофеля в резерв по ценам, выгодным для фермеров, с последующим выпуском на рынок в период дефицита.

Также было указано на медленные темпы строительства холодильных складов для хранения плодоовощной продукции:

В Каракалпакстане, Андижанской, Джизакской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях в первом полугодии не был введен в эксплуатацию ни один холодильный склад.

Поручено до конца года сдать в эксплуатацию 340 холодильных складов общей мощностью 87 тысяч тонн.

Основные показатели селекторного совещания

Показатель / Задача Источник / Цифры Рост цен на мясо (апр-июн) Подорожало на 6–8% Срок действия льготы на авиаимпорт Продлен до 31 декабря Цель по импорту скота 100 тысяч КРС + 150 тысяч овец и коз Дополнительные средства, выделенные отрасли 50 миллионов долларов (из ФРР) Условие льготного кредита 10% годовых, на 10 лет (4 года льготных) Выявленная разница в поголовье (меньше отчета) 2,1 млн КРС, 1,5 млн овец и коз План по холодильным складам 340 шт. (мощность 87 тысяч тонн)

Инфляция и продовольственные фонды

В январе-июне ставилась цель не допустить превышения инфляции в 3%, однако с этой задачей справилась только Самаркандская область.

Также было отмечено, что, несмотря на необходимость увеличения хокимами продовольственных фондов в 2,5 раза в этом году — до 500 миллиардов сумов, большинство регионов не перечислили средства в фонды. Заместителю премьер-министра поручено в трехдневный срок утвердить график внесения средств хокимами в продовольственные фонды.