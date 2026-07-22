Климатические данные NASA перенесены на швейцарский суперкомпьютер: архив объемом 100 петабайт

·33·Технологии
Климатические данные NASA перенесены на швейцарский суперкомпьютер: архив объемом 100 петабайт

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Зурич) успешно перенесли огромный объем открытых данных NASA в суперкомпьютерный центр КСКС в Лугано. Этот архив объемом около 100 петабайт содержит уникальные данные, собранные за десятилетия наблюдений за изменениями климата и атмосферы Земли. Этот шаг направлен не только на сохранение ценного научного наследия, но и на вывод климатических моделей на новый уровень с помощью AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Масштабы базы данных впечатляют: архив состоит из почти 6 миллиардов файлов, на создание которых с нуля ушло бы невероятно много времени. По данным иксбт.ком, процесс переноса этого гигантского цифрового массива из США в Швейцарию занял около года. В коллекции содержатся подробные отчеты о концентрации парниковых газов, движении облаков, уровне осадков, состоянии ледников и сложных процессах в океанах.

AI и прогнозирование климата

Основная цель организаторов проекта — использование этих данных для обучения моделей AI. В настоящее время традиционные системы прогнозирования погоды опираются на сложные физические уравнения и тратят часы на вычисления. Модели AI нового поколения способны подготовить глобальный прогноз на несколько дней всего за одну минуту на основе прошлых данных. Это кардинально улучшит систему раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

Исследователи отмечают, что такая оперативность жизненно важна для сельского хозяйства и энергетики. Например, раннее оповещение о надвигающихся наводнениях, штормах или засухе поможет снизить экономические потери. Ученые ETH Зурич планируют в будущем скопировать в Швейцарию и крупную базу данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) США.

Политические риски и меры безопасности

За переносом данных стоят и определенные опасения. Предположения о возможном сокращении финансирования климатических исследований в США заставили ученых задуматься о будущем научной инфраструктуры. Хотя все данные являются открытыми и несекретными, хранение их дополнительной копии в Европе обеспечивает научную стабильность. Ведь развитие науки зачастую зависит от долгосрочных политических решений.

В настоящее время архив NASA хранится рядом с системой Алпс, которая считается одним из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Ученые надеются, что объединение этой вычислительной мощности с результатами масштабных наблюдений позволит выявить закономерности в изменении климата, которые ранее было трудно заметить. Подобные технологические решения важны и для регионов, чувствительных к изменению климата, поскольку повышение точности глобальных моделей положительно сказывается и на локальных прогнозах погоды.

NASAИскусственный ИнтеллектИзменение КлиматаСуперкомпьютерТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения