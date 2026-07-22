Климатические данные NASA перенесены на швейцарский суперкомпьютер: архив объемом 100 петабайт

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Зурич) успешно перенесли огромный объем открытых данных NASA в суперкомпьютерный центр КСКС в Лугано. Этот архив объемом около 100 петабайт содержит уникальные данные, собранные за десятилетия наблюдений за изменениями климата и атмосферы Земли. Этот шаг направлен не только на сохранение ценного научного наследия, но и на вывод климатических моделей на новый уровень с помощью AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Масштабы базы данных впечатляют: архив состоит из почти 6 миллиардов файлов, на создание которых с нуля ушло бы невероятно много времени. По данным иксбт.ком, процесс переноса этого гигантского цифрового массива из США в Швейцарию занял около года. В коллекции содержатся подробные отчеты о концентрации парниковых газов, движении облаков, уровне осадков, состоянии ледников и сложных процессах в океанах.

AI и прогнозирование климата

Основная цель организаторов проекта — использование этих данных для обучения моделей AI. В настоящее время традиционные системы прогнозирования погоды опираются на сложные физические уравнения и тратят часы на вычисления. Модели AI нового поколения способны подготовить глобальный прогноз на несколько дней всего за одну минуту на основе прошлых данных. Это кардинально улучшит систему раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

Исследователи отмечают, что такая оперативность жизненно важна для сельского хозяйства и энергетики. Например, раннее оповещение о надвигающихся наводнениях, штормах или засухе поможет снизить экономические потери. Ученые ETH Зурич планируют в будущем скопировать в Швейцарию и крупную базу данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) США.

Политические риски и меры безопасности

За переносом данных стоят и определенные опасения. Предположения о возможном сокращении финансирования климатических исследований в США заставили ученых задуматься о будущем научной инфраструктуры. Хотя все данные являются открытыми и несекретными, хранение их дополнительной копии в Европе обеспечивает научную стабильность. Ведь развитие науки зачастую зависит от долгосрочных политических решений.

В настоящее время архив NASA хранится рядом с системой Алпс, которая считается одним из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Ученые надеются, что объединение этой вычислительной мощности с результатами масштабных наблюдений позволит выявить закономерности в изменении климата, которые ранее было трудно заметить. Подобные технологические решения важны и для регионов, чувствительных к изменению климата, поскольку повышение точности глобальных моделей положительно сказывается и на локальных прогнозах погоды.