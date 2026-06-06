Хаменеи разрешил помиловать более 2 тысяч заключенных

Верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи впервые объявил о масштабной амнистии. Он издал указ о помиловании более 2 тысяч заключенных или смягчении их наказаний. Об этом сообщило агентство «Тасним».

Сообщается, что младший Хаменеи одобрил ходатайство, поданное главой судебной власти Ирана Голямом Хусейном Мохсени-Эджеи.

Согласно данным иранских СМИ, амнистия в первую очередь коснется заключенных, не имеющих потерпевших или тяжкого криминального прошлого, отбывших определенную часть срока и продемонстрировавших признаки исправления и раскаяния.

Кроме того, специальные комиссии будут учитывать возраст заключенных, их семейное положение и обстоятельства совершения преступления.

Сообщается, что лица, совершившие шпионаж, преступления против внутренней и внешней безопасности страны, а также представляющие угрозу общественной безопасности, не подпадают под данную амнистию.