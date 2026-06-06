Человек, застрявший на рельсах, спасен в последние секунды

В Бразилии пешеход, застрявший на железнодорожных рельсах, чудом избежал крупной катастрофы в последние секунды. Видео происшествия, снятое камерами наблюдения, широко разошлось в социальных сетях.

Во время инцидента мужчина оказался зажат между рельсами, и окружающие, заметив приближающийся поезд, немедленно бросились ему на помощь. Благодаря быстрым действиям, предпринятым за несколько секунд, его удалось вывести в безопасное место.

По словам свидетелей, спасение произошло в тот момент, когда поезд находился на критически близком расстоянии, и эту ситуацию сравнивают с настоящим чудом. Если бы произошла хоть небольшая задержка, последствия могли бы быть крайне трагичными.

Подробная информация о состоянии пострадавшего пока не сообщается, однако подтверждено, что он выжил и был спасен от серьезной опасности. Этот случай активно обсуждается в социальных сетях с комментариями в духе «одна секунда может изменить жизнь».