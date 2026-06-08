Уровень воды в Каспийском море стремительно снижается
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Уровень воды в Каспийском море стремительно снижается. По оценкам ООН, в ближайшие десятилетия одно из крупнейших озер мира может значительно обмелеть.
Эксперты подчеркивают, что этот процесс окажет серьезное влияние на природу и экономику всего региона. Особенно под угрозой могут оказаться рыболовство, транспорт и прибрежные зоны.
Снижение уровня воды также угрожает среде обитания редких видов рыб и животных.
Если эта тенденция сохранится, ее последствия могут затронуть миллионы людей, проживающих в прикаспийских государствах.
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