Уровень воды в Каспийском море стремительно снижается. По оценкам ООН, в ближайшие десятилетия одно из крупнейших озер мира может значительно обмелеть.

Эксперты подчеркивают, что этот процесс окажет серьезное влияние на природу и экономику всего региона. Особенно под угрозой могут оказаться рыболовство, транспорт и прибрежные зоны.

Снижение уровня воды также угрожает среде обитания редких видов рыб и животных.

Если эта тенденция сохранится, ее последствия могут затронуть миллионы людей, проживающих в прикаспийских государствах.