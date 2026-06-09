Страны с самым высоким уровнем жизни стали известны

Организация ХеллоСафе опубликовала Индекс благополучия на 2026 год. Рейтинг составлен на основе данных Международного валютного фонда, Всемирного банка, Программы развития ООН (ПРООН) и ОЭСР, где помимо экономических показателей учтены ключевые факторы, влияющие на уровень жизни населения.

Согласно результатам исследования, Норвегия впервые признана самой благополучной страной мира. Ирландия и Люксембург заняли следующие позиции. Эксперты объясняют этот результат сильной системой социальной защиты и высоким качеством жизни в этих государствах.

Примечательно, что США, являющиеся одной из крупнейших экономик мира, заняли в рейтинге лишь 17-е место. Основной причиной названы неравенство доходов и высокий уровень относительной бедности.

В Европе лидировали Норвегия, Ирландия и Люксембург, а в Африке в тройку лидеров вошли Сейшельские Острова, Маврикий и Алжир.

В Латинской Америке самым благополучным государством признан Уругвай, опередивший Чили и Панаму. В Азии первое место занял Сингапур, второе — Катар.

По мнению аналитиков, благополучие связано не только с экономическим ростом, но и напрямую зависит от справедливого распределения доходов, социальной защиты, образования и уровня человеческого развития.