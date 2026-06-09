Страны с самым высоким уровнем жизни стали известны

·4·Мир
Страны с самым высоким уровнем жизни стали известны

Организация ХеллоСафе опубликовала Индекс благополучия на 2026 год. Рейтинг составлен на основе данных Международного валютного фонда, Всемирного банка, Программы развития ООН (ПРООН) и ОЭСР, где помимо экономических показателей учтены ключевые факторы, влияющие на уровень жизни населения.

Согласно результатам исследования, Норвегия впервые признана самой благополучной страной мира. Ирландия и Люксембург заняли следующие позиции. Эксперты объясняют этот результат сильной системой социальной защиты и высоким качеством жизни в этих государствах.

Примечательно, что США, являющиеся одной из крупнейших экономик мира, заняли в рейтинге лишь 17-е место. Основной причиной названы неравенство доходов и высокий уровень относительной бедности.

В Европе лидировали Норвегия, Ирландия и Люксембург, а в Африке в тройку лидеров вошли Сейшельские Острова, Маврикий и Алжир.

В Латинской Америке самым благополучным государством признан Уругвай, опередивший Чили и Панаму. В Азии первое место занял Сингапур, второе — Катар.

По мнению аналитиков, благополучие связано не только с экономическим ростом, но и напрямую зависит от справедливого распределения доходов, социальной защиты, образования и уровня человеческого развития.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Талибан» против смартфонов: в некоторых регионах введен строгий запрет«Талибан» против смартфонов: в некоторых регионах введен строгий запретСегодня, 08:20В Берлине вылечили американского врача, заразившегося лихорадкой ЭболаВ Берлине вылечили американского врача, заразившегося лихорадкой ЭболаСегодня, 08:03Похищено более 300 мигрантовПохищено более 300 мигрантовСегодня, 07:50Американский вертолет Апаче потерпел крушение недалеко от Ормузского проливаАмериканский вертолет Апаче потерпел крушение недалеко от Ормузского проливаСегодня, 07:45Эскалация ракетных ударов между Ираном и ИзраилемЭскалация ракетных ударов между Ираном и ИзраилемСегодня, 06:49Сборная Узбекистана прошла неожиданную проверку безопасностиСборная Узбекистана прошла неожиданную проверку безопасностиСегодня, 05:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление