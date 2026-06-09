Федеральный суд отменил дорогой визовый сбор, введенный Трампом

За океаном объявлена очень важная и приятная новость для наших соотечественников, работающих в сфере трудовой миграции и высоких технологий, а также для международных специалистов. Федеральный суд США в Бостоне полностью отменил требование о крупном дополнительном платеже в размере 100 000 долларов, введенное администрацией Дональда Трампа в процесс оформления рабочих виз «H-1B» для высококвалифицированных иностранных работников. Авторитетный судья признал это финансовое ограничение противоречащим действующему законодательству и незаконным. Об этом сообщило одно из ведущих информационных агентств мира, Reuters .

Судебное разбирательство и систематические расследования показали, что введенный Трампом крупный сбор на самом деле является не просто платежом, а скрытой формой налога. Согласно Конституции США, президент страны не имеет права взимать такие новые налоги без прямого согласия и утверждения высшим законодательным органом — Конгрессом. Следует отметить, что Дональд Трамп ввел этот спорный порядок в сентябре 2025 года. Если ранее американские работодатели тратили на получение визы «H-1B» для иностранных сотрудников всего от 2000 до 5000 долларов, то новый порядок увеличил эти расходы более чем в десять раз.

После такого резкого финансового бремени генеральные прокуроры 20 штатов США объединились и подали официальный иск против администрации Белого дома. В своих исках прокуроры особо подчеркнули, что эти строгие правила серьезно препятствуют крупным университетам, современным медицинским учреждениям и представителям частного бизнеса в найме лучших, образованных и квалифицированных иностранных специалистов в стране.

Для справки стоит отметить, что популярные визы «H-1B» в США выдаются только самым высококвалифицированным иностранным работникам по всему миру. Эту международную программу активно используют транснациональные технологические компании Кремниевой долины для привлечения и трудоустройства в Америке лучших инженеров, опытных разработчиков и ученых со всего мира. Несомненно, это справедливое решение суда даст новый импульс развитию отрасли.

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