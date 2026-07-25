Женщина, обвиненная в смерти 36-недельного младенца, была оправдана: почему?

·0·Мир
Женщина, обвиненная в смерти 36-недельного младенца, была оправдана: почему?

В Южной Корее принято неожиданное решение по судебному делу, вызвавшему широкие споры. 20-летняя женщина, обвиненная в убийстве своего ребенка после прерывания 36-недельной беременности, была оправдана решением апелляционного суда.

Как выяснилось, в 2024 году эта женщина опубликовала в YouTube видео о том, что прервала беременность на восьмом месяце. Данная ситуация вызвала резкие споры в обществе, и по инициативе Министерства здравоохранения Южной Кореи было начато официальное расследование.

В ходе следствия прокуроры заявили, что ребенок родился живым в результате кесарева сечения, а затем был помещен в холодильник и скончался. На этом основании суд первой инстанции приговорил женщину к трем годам условного заключения. Кроме того, проводивший операцию хирург был приговорен к четырем годам, а руководитель частной больницы — к шести годам лишения свободы.

Однако апелляционная инстанция пересмотрела дело и признала женщину невиновной. Сторона защиты сообщила, что посредник сказал ей, будто ребенок родится мертвым, и она не знала истинных подробностей произошедшего.

При этом суд смягчил и наказания, назначенные медицинским работникам. Наказание хирурга было сокращено до 2,5 лет, а директора больницы — до четырех лет. Два медицинских работника признали свое участие в действиях, связанных со смертью младенца.

По данным, женщина узнала о своей беременности только на седьмом месяце. По ее словам, она решила прервать беременность из-за отсутствия постоянного дохода, а также потому, что употребляла алкоголь и курила в период беременности. Этот случай вновь вывел в число актуальных тем вопрос абортов на поздних сроках и медицинской ответственности в Южной Корее.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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