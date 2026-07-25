Фестивал оф те Унекскептионал: Уникальный праздник обычных автомобилей возвращается

·30·Авто
Фестивал оф те Унекскептионал: Уникальный праздник обычных автомобилей возвращается

В британском замке Гримсторпе Кастле начинает свою работу очередное мероприятие "Фестивал оф те Унекскептионал" (ФотУ). Организованная страховой компанией Хагертй УК, эта своеобразная выставка посвящена массовым автомобилям, которые когда-то были обычным зрелищем на наших улицах, а сегодня превратились в редкую классику. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Главное отличие этого мероприятия заключается в том, что в нем участвуют не роскошные суперкары или дорогие коллекционные машины, а скромные модели, которыми управляли простые рабочие и представители среднего класса. Для участников установлены строгие требования: на выставочную площадку допускаются только автомобили, выпущенные в период с 1971 по 2001 год и по возможности вышедшие с завода в самой простой комплектации.

Обаяние простоты и Конкурс де л'Ординаире

Самая важная часть фестиваля — конкурс Конкурс де л'Ординаире. Здесь судьи обращают внимание не на то, насколько дорог автомобиль, а на то, как хорошо он сохранился в своем первозданном виде. Зачастую такие модели, как старый Ford Escort, Аустин Метро или Peugeot 205, которые можно было купить примерно за 800 фунтов стерлингов, становятся настоящими звездами этого мероприятия.

С точки зрения автомобильного рынка Узбекистана, философия этого фестиваля нам тоже не чужда. Такие модели, как Даеву Нексиа или Тико, долгие годы служившие на дорогах нашей страны и все еще встречающиеся на них, в будущем также могут получить подобный классический статус. Это британское мероприятие напоминает о том, что автомобиль — это не только символ роскоши, но и часть человеческой жизни.

По словам организаторов, хотя современные автомобили технологически совершенны, в простых машинах 70–90-х годов есть свой неповторимый дух и ностальгия. Посетители фестиваля имеют возможность совершить путешествие в прошлое, увидев свои первые автомобили или машины, которыми в детстве управляли их родители.

По данным Хагертй, интерес к таким «обычным» классическим автомобилям растет с каждым годом. Причина в том, что их обслуживание и ремонт относительно недорогие, при этом они способны подарить владельцу истинное удовольствие от вождения и уникальность. Сегодня возможность приобрести транспортное средство, имеющее истинную историческую ценность, менее чем за 1000 долларов привлекает многих молодых коллекционеров.

АвтомобилиКлассикаФестивальHagertyРетро
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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