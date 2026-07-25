Успех SpaceX: корабль Starship впервые целым прилунился в океан

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, совершила важный поворот в истории освоения космоса. В рамках испытательного полета Флигхт 13 космический корабль Starship после возвращения из космоса успешно приводился в Индийском океане и впервые сохранил свою целостность. Это достижение оценивается как один из крупнейших шагов на пути к созданию полностью многоразовой транспортной системы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

После того как корабль выполнил торможение с помощью двигателей и маневр вертикальной посадки, он продолжил держаться на поверхности воды. По информации Иксбт.ком, аппарат не взорвался, как ожидали, а напротив, сохранил стабильное состояние. Хотя на некоторых частях корпуса были заметны небольшие языки пламени, это не нарушило прочность общей конструкции.

Телеметрия и связь Starlink

Одной из особенностей данного испытания стало то, что Starship даже после падения в океан не прекратил передачу телеметрических данных через спутниковую сеть Starlink. Это позволило инженерам в реальном времени отслеживать состояние корабля и проанализировать работу всех систем. Илон Маск подтвердил в соцсетях, что корабль цел и продолжает передачу данных.

Уцелевший Starship теперь послужит бесценным объектом для исследований специалистов. Инженеры смогут детально изучить состояние теплозащитных плиток, выдерживающих экстремальные температуры в космосе, двигателей и аэродинамических рулей. Ранее Илон Маск высоко оценил новую версию теплозащитного слоя, подчеркнув, что корабль будет отлично выглядеть даже после возвращения из космоса.

Этот полет протестировал не только конструкцию корабля, но и другие проекты в экосистеме SpaceX. В частности, инженер компании Майкл Николлс сообщил об успешном завершении важного этапа тестирования 20 спутников Starlink В3 нового поколения. Это послужит дальнейшему совершенствованию систем AI и связи в космосе.

Эта новость имеет большое значение и для узбекистанских любителей космоса и технологических энтузиастов. Ожидается, что успех проекта Starship в будущем значительно удешевит стоимость полетов на Марс и Луну. Возвращение самой мощной в мире ракетной системы в состоянии, готовом к многократному использованию, приближает SpaceX к ее целям.