Трамп предъявил требования ИТ-гигантам: эксперты называют это «беззубым» обещанием

Президент США Дональд Трамп объявил, что компании должны «достойно платить» за колоссальный объем электроэнергии, потребляемый искусственным интеллектом и центрами обработки данных (дата-центрами). Согласно новой инициативе, представленной Белым домом, технологические гиганты должны предотвратить рост цен на электроэнергию для местных жителей и самостоятельно финансировать свою энергетическую инфраструктуру.

Zamin.уз подробно анализирует это резонансное решение, рычаги влияния Трампа на ИТ-сектор, а также серьезные опасения экспертов.

1. Добровольное обещание: какие обязательства возлагаются на дата-центры?

Белый дом признал, что чрезмерное потребление электроэнергии центрами обработки данных может привести к росту коммунальных платежей для рядовых потребителей. В связи с этим было разработано масштабное добровольное соглашение.

Независимый источник энергии: Дата-центры должны привлекать собственные энергетические ресурсы или полностью покрывать расходы на электроэнергию и сопутствующую инфраструктуру, которой они пользуются.

Поддержка местных сообществ: Предусматривается инвестирование в инфраструктуру и предоставление населению доступа к собственным резервным мощностям в чрезвычайных ситуациях.

Подписавшие стороны: По данным Белого дома, к обещанию присоединились 27 производителей дата-центров, 55 коммунальных компаний, 105 электрических кооперативов и 23 губернатора-республиканца.

2. «Это умные сообщества»: Трамп защитил ИТ-инфраструктуру

Несмотря на налагаемые обязательства, Трамп воздержался от резкой критики центров обработки данных и, напротив, похвалил их, призвав местные сообщества активно принимать такие проекты.

Из заявления Дональда Трампа: «У вас есть сообщества, которые действительно хотят дата-центры, и, честно говоря, это умные сообщества. Потому что это означает огромное количество новых рабочих мест и редкие перебои. Вы должны убедить свое сообщество в том, насколько это здорово. Вы не можете бороться с этим, вы должны следовать этому, и у вас будет вся защита».

План Белого дома и скептицизм экспертов: основные различия

Аспекты Позиция Белого дома и Трампа Мнение экспертов и критиков Статус документа Обещание, подписанное крупными компаниями и штатами «Беззубая» бумага, не имеющая никакой юридической силы Цена на электроэнергию Рост цен для рядового населения будет предотвращен Цены все равно вырастут, так как отсутствует контроль расходов Экономический эффект Тысячи новых рабочих мест и миллиарды долларов инвестиций Нет четкого решения о том, кто именно будет покрывать расходы

3. Буря критики: «Никаких обязательств нет»

Представители как левого, так и правого крыла политических кругов, а также эксперты выражают серьезные сомнения в практической реализации этого обещания.

Институт Катона (либертарианский взгляд): Эксперт по энергетике Трэвис Фишер подчеркивает, что это всего лишь добровольное обещание, за нарушение которого не предусмотрена никакая ответственность. «Даже если вы согласитесь покрыть все свои расходы, отделить те затраты, которые принадлежат именно вам, — это сложнейшая головоломка», — говорит он. Климате Повер (прогрессивный взгляд): Джесси Ли, бывший сотрудник администрации Байдена, резко раскритиковал документ:

Реакция Джесси Ли: «Честно говоря, на практике это приведет к росту цен. Компании создают видимость того, что они что-то контролируют, и теперь вообще перестанут беспокоиться о сдерживании цен. Все это — беззубый и абсолютно расплывчатый документ».

Как это решение повлияет на цены на электроэнергию?

Развитие искусственного интеллекта и экспоненциальный рост числа дата-центров вызывают энергетическую революцию и дефицит ресурсов по всему миру.

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