Илон Маск высоко оценил новый теплозащитный слой корабля Starship

·35·Технологии
Илон Маск высоко оценил новый теплозащитный слой корабля Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил после последних испытаний космического корабля Starship, что его система тепловой защиты значительно улучшилась. Миллиардер сравнил полеты с Флигхт 10 по Флигхт 13 и положительно отозвался о покрытии нового поколения, заявив, что «оно выглядит потрясающе». Это изменение является важным шагом на пути к созданию многоразовой транспортной системы для полетов в космос. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Фотографии, распространившиеся в социальных сетях и запечатлевшие различные этапы испытаний, показывают, что инженеры SpaceX проделали огромную работу над тепловой защитой. В частности, после испытания Флигхт 10 на корпусе корабля были отчетливо видны следы сильного нагрева, оранжевые пятна и повреждения защитных плиток. Однако после полета Флигхт 13 поверхность корабля осталась практически неизменной и сохранила ровный черный цвет.

Технологический прогресс и возможности Starship В3

Совершенствование теплового экрана считается одним из важнейших стратегических этапов программы Starship. Корабль должен выдерживать экстремальные температуры, возникающие при входе в атмосферу на очень высокой скорости. Если эта система не будет работать идеально, повторное использование корабля станет невозможным, что противоречит планам SpaceX по удешевлению полетов на Марс и Луну.

По данным иксбт.ком, 13-й испытательный полет (Флигхт 13) корабля Starship был успешно осуществлен 24 июля на полигоне Starbase в Техасе. Это испытание вошло в историю как второй полет обновленной версии под названием Starship В3. Новая модификация корабля отличается от предыдущих не только прочностью, но и аэродинамическими характеристиками.

Специалисты отмечают, что повышение долговечности тепловых плиток сокращает время технического обслуживания корабля между полетами. В будущем это позволит запускать корабли Starship в космос по несколько раз в день, подобно самолетам. Илон Маск считает именно эту цель своей главной миссией.

В настоящее время команда SpaceX продолжает анализировать полученные данные. Ожидается, что в следующих полетах тепловая защита будет протестирована в еще более суровых условиях. Данные достижения послужат фундаментом для формирования межпланетной транспортной системы не только для аэрокосмической отрасли США, но и для всего мира.

SpaceXИлон МаскStarshipКосмосТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Успех SpaceX: корабль Starship впервые целым прилунился в океанУспех SpaceX: корабль Starship впервые целым прилунился в океанСегодня, 10:28SpaceX достигла исторического успеха: Starship впервые мягко приземлился в океанSpaceX достигла исторического успеха: Starship впервые мягко приземлился в океанСегодня, 09:21AMD объявила о неожиданной победе над Nvidia с новыми процессорами Zen 6AMD объявила о неожиданной победе над Nvidia с новыми процессорами Zen 6Сегодня, 06:50Snapdragon 8 Элите 6 впервые прошел тестирование: Qualcomm совершит революцию в энергоэффективностиSnapdragon 8 Элите 6 впервые прошел тестирование: Qualcomm совершит революцию в энергоэффективностиСегодня, 05:51AMD готовит новый процессор Ryzen 7 9800ХКс3Д: Революция для игровых ноутбуковAMD готовит новый процессор Ryzen 7 9800ХКс3Д: Революция для игровых ноутбуковСегодня, 05:27OpenAI представила первое устройство: на что способна клавиатура МикроOpenAI представила первое устройство: на что способна клавиатура МикроСегодня, 05:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне