Илон Маск высоко оценил новый теплозащитный слой корабля Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил после последних испытаний космического корабля Starship, что его система тепловой защиты значительно улучшилась. Миллиардер сравнил полеты с Флигхт 10 по Флигхт 13 и положительно отозвался о покрытии нового поколения, заявив, что «оно выглядит потрясающе». Это изменение является важным шагом на пути к созданию многоразовой транспортной системы для полетов в космос. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Фотографии, распространившиеся в социальных сетях и запечатлевшие различные этапы испытаний, показывают, что инженеры SpaceX проделали огромную работу над тепловой защитой. В частности, после испытания Флигхт 10 на корпусе корабля были отчетливо видны следы сильного нагрева, оранжевые пятна и повреждения защитных плиток. Однако после полета Флигхт 13 поверхность корабля осталась практически неизменной и сохранила ровный черный цвет.

Технологический прогресс и возможности Starship В3

Совершенствование теплового экрана считается одним из важнейших стратегических этапов программы Starship. Корабль должен выдерживать экстремальные температуры, возникающие при входе в атмосферу на очень высокой скорости. Если эта система не будет работать идеально, повторное использование корабля станет невозможным, что противоречит планам SpaceX по удешевлению полетов на Марс и Луну.

По данным иксбт.ком, 13-й испытательный полет (Флигхт 13) корабля Starship был успешно осуществлен 24 июля на полигоне Starbase в Техасе. Это испытание вошло в историю как второй полет обновленной версии под названием Starship В3. Новая модификация корабля отличается от предыдущих не только прочностью, но и аэродинамическими характеристиками.

Специалисты отмечают, что повышение долговечности тепловых плиток сокращает время технического обслуживания корабля между полетами. В будущем это позволит запускать корабли Starship в космос по несколько раз в день, подобно самолетам. Илон Маск считает именно эту цель своей главной миссией.

В настоящее время команда SpaceX продолжает анализировать полученные данные. Ожидается, что в следующих полетах тепловая защита будет протестирована в еще более суровых условиях. Данные достижения послужат фундаментом для формирования межпланетной транспортной системы не только для аэрокосмической отрасли США, но и для всего мира.