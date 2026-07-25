Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?

·49·Спорт
Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?

ФИФА опубликовала общую итоговую таблицу сборных-участниц чемпионата мира 2026 года. Победитель турнира Испания заняла первое место, финалист Аргентина расположилась на второй строчке, а Англия — на третьей.

Национальная сборная Узбекистана завершила свое дебютное в истории участие в чемпионате мира на 44-м месте в общем рейтинге.

Как определялись итоговые места?

При формировании таблицы ФИФА учитывала прежде всего то, до какой стадии турнира дошла каждая сборная. Команды, прошедшие дальше по турнирной сетке, заняли более высокие места в рейтинге.

Сборные, выбывшие из турнира на одинаковой стадии, распределялись по следующим критериям:

  1. Общее количество очков, набранных во всех матчах;

  2. Общая разница мячей;

  3. Количество забитых голов;

  4. При равенстве всех показателей командам присваивалось одинаковое место.

Матчи, дошедшие до серии пенальти, в данном расчете учитывались как ничейные результаты.

Испания — чемпион, Аргентина — вторая

Победитель чемпионата мира Испания возглавила и общий рейтинг. Проигравшая в финале Аргентина стала второй, а Англия и Франция замкнули первую четверку.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Место

Сборная

1

Испания

2

Аргентина

3

Англия

4

Франция

5

Норвегия

6

Бельгия

7

Марокко, Швейцария

8

Мексика

9

Колумбия

10

Бразилия

О каких командах Узбекистан оказался выше?

Сборная Узбекистана заняла 44-е место в итоговой таблице ФИФА. Национальная команда расположилась выше Туниса и Ирака, но позади Гаити и Иордании.

Соседи Узбекистана по итогам его первого чемпионата мира:

Место

Сборная

41

Панама

42

Иордания

43

Гаити

44

Узбекистан

45

Тунис

46

Ирак

Полная итоговая таблица ЧМ-2026

Места с 1 по 16:

  1. Испания

  2. Аргентина

  3. Англия

  4. Франция

  5. Норвегия

  6. Бельгия

  7. Марокко, Швейцария

  8. Мексика

  9. Колумбия

  10. Бразилия

  11. США

  12. Португалия

  13. Канада

  14. Египет

  15. Парагвай

  16. Нидерланды

Места с 17 по 32:

  1. Германия

  2. Кот-д'Ивуар

  3. Хорватия

  4. Япония

  5. Австралия

  6. Демократическая Республика Конго

  7. Гана

  8. Эквадор, Южно-Африканская Республика

  9. Швеция

  10. Австрия

  11. Босния и Hzеговина

  12. Алжир

  13. Сенегал

  14. Кабо-Верде

  15. Иран

  16. Южная Корея

Места с 33 по 46:

  1. Турция

  2. Шотландия

  3. Уругвай

  4. Саудовская Аравия

  5. Чехия

  6. Новая Зеландия

  7. Катар

  8. Кюрасао

  9. Панама

  10. Иордания

  11. Гаити

  12. Узбекистан

  13. Тунис

  14. Ирак

Исторический опыт для Узбекистана

44-е место, возможно, не самый высокий результат, но это останется в истории как первое участие национальной сборной Узбекистана в финальной стадии чемпионата мира.

Опыт, приобретенный на турнире, допущенные ошибки и матчи против сильных соперников могут иметь важное значение при подготовке к следующим турнирам.

А как вы оцениваете выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026? Оставляйте свое мнение в комментариях.

ФИФАИспанияАргентинаАнглияУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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