«Реал» предложил 100 миллионов евро за Диоманде

·1·Спорт
«Реал» предложил 100 миллионов евро за Диоманде

Мадридский «Реал» направил официальное предложение о трансфере 19-летнего вингера «Лейпцига» Яна Диоманде. По информации Фабрицио Романо, испанский клуб готов заплатить за футболиста до 100 миллионов евро с учетом бонусов.

Однако немецкий клуб посчитал эту сумму недостаточной. Переговоры приобретают еще более напряженный характер из-за того, что в борьбе за Диоманде также участвует «ПСЖ».

Каково предложение «Реала»?

По данным источника, мадридский клуб предложил за молодого игрока сборной Кот-д'Ивуара следующие условия:

Тип выплаты

Сумма

Гарантированные средства

90 миллионов евро

Бонусы

10 миллионов евро

Общая стоимость

До 100 миллионов евро

Это предложение показывает, что «Реал» рассматривает Диоманде как важного игрока на будущее.

«Лейпциг» отклонил предложение

Немецкий клуб не принял предложение, состоящее из 90 миллионов евро и 10 миллионов евро в виде бонусов.

Сообщается, что «Лейпциг» требует за Диоманде гарантированную сумму или общую выплату, превышающую 100 миллионов евро. Переговоры между сторонами не прекращались, условия сделки обсуждаются.

Пока клубы не достигли официального соглашения.

«ПСЖ» также борется за игрока

В числе клубов, проявляющих интерес к Диоманде, находится французский «ПСЖ».

Парижане связались с «Лейпцигом», но значительных сдвигов в переговорах пока не наблюдается. Тем не менее, участие «ПСЖ» в трансферной гонке усиливает конкуренцию для «Реала».

Почему Диоманде оценивается так высоко?

Несмотря на свой юный возраст, 19-летний вингер смог привлечь внимание ведущих европейских клубов. Установление трансферной стоимости на уровне выше 100 миллионов евро означает, что «Лейпциг» не намерен легко расставаться с игроком.

В то же время столь крупные средства свидетельствуют о высоком доверии к Диоманде и оценке его потенциала на будущее.

В переговорах начался решающий этап

Хотя первое предложение «Реала» было отклонено, мадридский клуб продолжает переговоры. А интерес со стороны «ПСЖ» может еще больше укрепить позицию «Лейпцига» в вопросе цены.

Теперь главный вопрос — повысит ли «Реал» сумму предложения или немецкий клуб согласится на текущие условия?

Как вы думаете, стоит ли «Реалу» платить за 19-летнего Диоманде более 100 миллионов евро? Оставляйте свои мнения в комментариях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?Сегодня, 09:59Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»Сегодня, 09:50Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»Сегодня, 09:46Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...Сегодня, 09:38«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1Сегодня, 09:33Турабек Хабибуллаев вышел в финал турнира в Ереване со счетом 5:0Турабек Хабибуллаев вышел в финал турнира в Ереване со счетом 5:0Сегодня, 09:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость