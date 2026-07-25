«Реал» предложил 100 миллионов евро за Диоманде

Мадридский «Реал» направил официальное предложение о трансфере 19-летнего вингера «Лейпцига» Яна Диоманде. По информации Фабрицио Романо, испанский клуб готов заплатить за футболиста до 100 миллионов евро с учетом бонусов.

Однако немецкий клуб посчитал эту сумму недостаточной. Переговоры приобретают еще более напряженный характер из-за того, что в борьбе за Диоманде также участвует «ПСЖ».

Каково предложение «Реала»?

По данным источника, мадридский клуб предложил за молодого игрока сборной Кот-д'Ивуара следующие условия:

Тип выплаты Сумма Гарантированные средства 90 миллионов евро Бонусы 10 миллионов евро Общая стоимость До 100 миллионов евро

Это предложение показывает, что «Реал» рассматривает Диоманде как важного игрока на будущее.

«Лейпциг» отклонил предложение

Немецкий клуб не принял предложение, состоящее из 90 миллионов евро и 10 миллионов евро в виде бонусов.

Сообщается, что «Лейпциг» требует за Диоманде гарантированную сумму или общую выплату, превышающую 100 миллионов евро. Переговоры между сторонами не прекращались, условия сделки обсуждаются.

Пока клубы не достигли официального соглашения.

«ПСЖ» также борется за игрока

В числе клубов, проявляющих интерес к Диоманде, находится французский «ПСЖ».

Парижане связались с «Лейпцигом», но значительных сдвигов в переговорах пока не наблюдается. Тем не менее, участие «ПСЖ» в трансферной гонке усиливает конкуренцию для «Реала».

Почему Диоманде оценивается так высоко?

Несмотря на свой юный возраст, 19-летний вингер смог привлечь внимание ведущих европейских клубов. Установление трансферной стоимости на уровне выше 100 миллионов евро означает, что «Лейпциг» не намерен легко расставаться с игроком.

В то же время столь крупные средства свидетельствуют о высоком доверии к Диоманде и оценке его потенциала на будущее.

В переговорах начался решающий этап

Хотя первое предложение «Реала» было отклонено, мадридский клуб продолжает переговоры. А интерес со стороны «ПСЖ» может еще больше укрепить позицию «Лейпцига» в вопросе цены.

Теперь главный вопрос — повысит ли «Реал» сумму предложения или немецкий клуб согласится на текущие условия?

Как вы думаете, стоит ли «Реалу» платить за 19-летнего Диоманде более 100 миллионов евро? Оставляйте свои мнения в комментариях.