Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл резко раскритиковал игру Аргентины в финале ЧМ-2026. Подопечные Лионеля Скалони за 120 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот Испании и потерпели поражение со счетом 0:1.

По мнению Невилла, аргентинцы продержались до дополнительного времени в решающем матче исключительно благодаря командному единству и бойцовскому духу.

«Давайте будем честны»

Оценивая действия сборной Аргентины в финале в передаче «Те Оверлап», Гари Невилл использовал крайне жесткие выражения.

«Давайте будем честны: они сыграли очень плохо. Остается только поаплодировать тому, что они продержались столько времени», — сказал Невилл.

В дальнейших высказываниях бывший футболист также подверг жесткой критике игру команды, назвав показанный футбол «очень слабым».

За 120 минут не было ни одного удара в створ

Аргентина столкнулась с большими трудностями в атаке в финале против Испании. Команда Скалони за основное и дополнительное время не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

А Испания забила единственный мяч в матче и одержала победу со счетом 1:0.

Показатель Результат Итоговый счет Испания — Аргентина 1:0 Продолжительность матча 120 минут Удары Аргентины в створ 0

Именно неэффективность в атаке стала для Невилла главной проблемой Аргентины.

Командная «химия» вела Аргентину вперед

В то же время Невилл отметил и сильные стороны сборной Аргентины. Он высоко оценил взаимное доверие, единство и боевитость внутри команды.

«Иногда они играли плохо, но двигались вперед за счет великолепной “химии” внутри команды и бойцовского духа», — заявил он.

По его мнению, по ходу турнира Аргентина не всегда показывала футбол высокого качества, но в сложных ситуациях умела сплотиться как команда.

Невилл подчеркнул влияние лидера атаки

Бывший английский футболист также отметил, что в нападении Аргентины есть игрок исключительного таланта, способный повести команду за собой.

По мнению Невилла, без этого лидера Аргентине было бы гораздо труднее добраться даже до стадии полуфинала турнира.

Однако в финале чемпионата мира даже индивидуальное мастерство не помогло взломать организованную оборону Испании.

Затмит ли игра в финале достижения Аргентины?

Хотя Аргентина дошла до финала, показатели результативности в решающем матче усилили критику в адрес команды.

Резкое выступление Невилла также отражает это противоречие: с одной стороны — дошедшая до финала боевая команда, а сдругой — атака, оставшаяся без ударов в створ за 120 минут.

Как вы думаете, действительно ли Аргентина сыграла очень плохо в финале или Испания действовала настолько мощно? Оставьте свое мнение в комментариях.