Сеть Starlink расширяется: одна из самых удаленных точек мира подключена к интернету

·54·Технологии
Сеть Starlink расширяется: одна из самых удаленных точек мира подключена к интернету

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, продолжает расширять покрытие своего спутникового интернета Starlink. В качестве очередного важного шага остров Вознесения, расположенный в самом центре Южной Атлантики и считающийся одним из самых удаленных населенных пунктов в мире, был подключен к сети высокоскоростного интернета. Об этом сообщает иксбт.ком со ссылкой на заявление компании. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Остров Вознесения выделяется своим географическим положением. Поскольку он находится за тысячи километров от материков, прокладка традиционных оптоволоконных кабелей или создание наземной телекоммуникационной инфраструктуры здесь была технически сложной и экономически очень дорогой. Проект Starlink становится единственным эффективным решением именно для таких труднодоступных регионов.

Еще один шаг к глобальному покрытию

SpaceX подтверждает, что теперь на всей территории острова, включая его столицу и главный порт — город Джорджтаун, можно пользоваться высокоскоростным интернетом с низкой задержкой (латенкй). Это дает местным жителям, исследователям и туристам возможность полноценно интегрироваться в мировое информационное пространство.

Специалисты компании отмечают, что запуск сервиса Starlink в этом регионе является частью стратегии SpaceX по обеспечению бесперебойной связи по всей планете. Ранее компания также запустила свои услуги на архипелаге Сейшельские острова в Индийском океане. Подобные проекты доказывают, насколько важны спутниковые технологии в устранении цифрового неравенства.

В условиях Узбекистана интерес к технологии Starlink также высок. В то время как вопрос обеспечения качественной связью горных и отдаленных сел нашей страны остается актуальным, ожидается, что глобальная активность таких компаний, как SpaceX, в будущем окажет положительное влияние и на качество региональной связи.

В настоящее время Starlink обслуживает миллионы пользователей в десятках стран мира с помощью группировки низкоорбитальных спутников. Компания каждый месяц добавляет на свою карту новые регионы, совершая интернет-революцию в точках, куда не могут добраться традиционные провайдеры.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологииElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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