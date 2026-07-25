Судебный документ: зеленые гранты выбирались по политическим критериям

В новом заявлении, поданном администрацией Трампа в суд, отмечается, что определенная часть федеральных «зеленых» грантов, выделенных в прошлом году для аннулирования, была отобрана на основе политической принадлежности штатов.

Адвокат министерства энергетики Джефф Новак написал, что при включении 284 грантов в список на отмену критерии эффективности программы, законности или сокращения расходов не были решающими.

Сначала было рассмотрено 624 гранта

Согласно представленному в суд заявлению, Министерство энергетики США подготовило список из 624 грантов, которые потенциально могли быть аннулированы.

Позже Административно-бюджетное управление Белого дома отобрало из этого списка 284 гранта для включения в этап отдельного аннулирования. Остальные 340 грантов отменены не были.

Показатель Количество Первоначально рассмотренные гранты 624 шт. Включенные в список на отмену 284 шт. Неотмененные гранты 340 шт.

Практически все 284 гранта пришлись на демократические штаты

По информации Джеффа Новака, все отобранные 284 гранта, за исключением одного, касались штатов, проголосовавших за Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года.

Также отмечается, что в этих штатах действуют по два сенатора-демократа.

«Министерство энергетики признает, что включение грантов в октябрьский транш аннулирования основывалось исключительно на политической принадлежности штата-получателя», — написал Новак.

Это заявление усилило споры о том, что политический фактор был основным критерием в процессе отбора грантов.

Критерии эффективности или расходов не применялись

В заявлении говорится, что включение 284 грантов в список на отмену не было связано с:

результативностью программы;

юридическими проблемами;

экономией бюджета;

сокращением расходов;

показателями эффективности.

Новак подчеркнул, что ни один из этих факторов не применялся в качестве основного критерия в ходе октябрьского отбора.

Первоначальный список не формировался на политической основе

В то же время в судебном документе указано важное различие.

Как пишет Новак, при составлении первоначально предложенного министерством энергетики списка из 624 грантов политическая принадлежность штатов не учитывалась.

Сообщается, что политический критерий был применен позднее на этапе, когда Административно-бюджетное управление выбирало 284 гранта из 624.

Заявление может вызвать новые политические споры

Информация, представленная в суд, вновь вынесла на повестку дня вопрос о том, использовались ли политические взгляды при распределении и отмене федеральных средств.

Ожидается, что теперь суд оценит, насколько процесс аннулирования грантов соответствовал требованиям закона. В представленном тексте нет информации о том, давали ли администрация Трампа или Административно-бюджетное управление Белого дома отдельные комментарии по поводу этих обвинений.

Как вы думаете, могут ли политические взгляды штатов учитываться при распределении или отмене федеральных грантов? Оставьте свое мнение в комментариях.