В столице Индии Нью-Дели из-за массовых беспорядков и молодежных акций протеста были продлены ограничения на услуги мобильного интернета. Премьер-министр страны Нарендра Моди впервые с момента прихода к власти в 2014 году сталкивается с таким серьезным сопротивлением со стороны молодого поколения. На фоне эскалации ситуации правительство было вынуждено приостановить услуги связи в центральных районах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В качестве главной движущей силы этих протестов выступило студенческое и молодежное движение под названием «Таракан» (Кокроач Джанта Партй — КДжП). Ожидается, что между лидерами этого движения и представителями правительства пройдут переговоры по преодолению кризисной ситуации в системе образования страны. Согласно сообщению иксбт.ком, эта встреча происходит на фоне усиления социальных протестов среди молодежи.

Коррупция в системе образования и объявление массовой голодовки

Эскалации протестов способствовал ряд скандалов и нарушений в экзаменационной системе страны. В частности, активист Сонам Ванчук объявлял 26-дневную голодовку с целью привлечь внимание к проблемам в сфере образования. Несмотря на то, что он прекратил свой протест, уровень недоверия к правительству среди общественности не снизился. Молодежь требует отставки министра образования и коренной реформы системы.

Согласно решению правительства, телекоммуникационные компании ограничили услуги передачи данных в центральных районах Нью-Дели. Эта мера была применена с целью предотвращения взаимной связи между протестующими и дальнейшего расширения волны протестов. Однако подобные меры трактуются в социальных сетях как попытка правительства подавить свободу слова.

Движение «Таракан»: от сатиры к реальной политической силе

Движение «Таракан» имеет свою уникальную историю на политической сцене Индии. Возникшее первоначально как сатира, это движение появилось в мае 2026 года после того, как председатель Верховного суда Индии сравнил безработную молодежь с тараканами. Это оскорбительное сравнение объединило молодежь и превратило ее в реальную политическую силу.

Сегодня КДжП стала голосом не только студентов, но и всего поколения зумеров. Их основные требования заключаются в следующем:

Положить конец коррупции в системе образования и обеспечить прозрачность экзаменов;

Разработать государственные программы для решения проблемы безработицы;

Обеспечить участие молодежи в процессе принятия политических решений;

Прекратить дискриминационное отношение политических деятелей к молодежи.

Эти события в Индии могут стать своеобразным сигналом и для других государств региона. Быстрая организация молодежи через социальные сети и выступление против традиционных политических институтов показывают, что в эпоху современных технологий протестные настроения вышли на новый этап. Пока ситуация в Нью-Дели не стабилизировалась, а результаты переговоров должны определить дальнейший политический курс страны.