Всего за день до официального старта чемпионата мира по футболу 2026 года, который с нетерпением ждет вся планета и который впервые в истории принимают три крупные страны, в столице Мексики, одного из хозяев турнира, происходят неожиданные и тревожные события. В Мехико, который должен стать одной из самых горячих точек мундиаля, началась волна крупных массовых протестов и беспорядков.

Согласно сенсационным сообщениям ведущих зарубежных СМИ, в столице Мексики активисты и лидеры профсоюза местных учителей организовали масштабные митинги и забастовки. Тысячи протестующих вышли на улицы, требуя от правительства защиты своих прав, в частности, улучшения условий жизни и значительного повышения заработной платы. Естественно, тот факт, что эта волна социального недовольства пришлась на канун начала мундиаля, еще больше осложняет ситуацию.

Самое тревожное заключается в том, что в результате этих акций протеста все центральные автомагистрали и трассы, ведущие к знаменитому стадиону «Ацтека», где завтра должны состояться официальная церемония открытия долгожданного чемпионата мира и первый матч турнира, были временно перекрыты демонстрантами. Это вызвало огромные пробки в городе, создавая неудобства для организаторов соревнований и гостей.

На данный момент ни оргкомитет, ни ФИФА не делали никаких официальных заявлений о том, повлияет ли эта нестабильная ситуация на церемонию открытия чемпионата мира или на календарь матчей группового этапа, а также приведет ли она к переносу встреч. Столичные правоохранительные органы принимают оперативные меры по взятию ситуации под контроль и открытию дорог.

Стоит напомнить, что чемпионат мира 2026 года, который обещает стать самым масштабным в истории человечества, официально стартует завтра, 11 июня, на полях США, Мексики и Канады. Важно отметить, что легендарный стадион «Ацтека», оказавшийся в центре протестов, является уникальной ареной в истории футбола. Это единственный в мире спортивный объект, который принимает матчи и финалы чемпионата мира уже в третий раз в своей истории. Мы надеемся, что местные проблемы не омрачат этот великий футбольный праздник.

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