Тысячи мигрантов приплыли по морю и проникли в испанский город Сеута

30 июля около 2–3 тысяч мигрантов из Марокко приплыли по морю и прибыли в испанский город Сеута в Северной Африке. Из-за обострения ситуации в регионе правительство Испании мобилизовало дополнительных сотрудников полиции и воинские подразделения.

Сеута и Мелилья являются автономными городами Испании, расположенными в Северной Африке. Они образуют единственную сухопутную границу Европейского союза с африканским континентом. По этой причине в этих районах регулярно наблюдаются попытки мигрантов незаконно пересечь границу.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек. Дополнительная информация о личностях погибших и обстоятельствах их смерти не предоставлялась.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что тесно сотрудничает с правительством Марокко в целях сокращения потока нелегальной миграции и контроля над ситуацией на границе.