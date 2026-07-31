Продажи автомобилей ДС в Великобритании упали до рекордно низкого уровня

·41·Авто
Продажи автомобилей ДС в Великобритании упали до рекордно низкого уровня

Французский премиальный автобренд ДС переживает серьезные испытания на британском рынке: в первой половине текущего года в стране было продано всего 112 машин. По данным издания Autocar, этот показатель демонстрирует падение на 88,19% по сравнению с 948 зарегистрированными автомобилями за аналогичный период прошлого года. Столь резкое снижение напрямую связано с процессом смены поколений бестселлера бренда — кроссовера ДС 7 СУВ. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает.

Завершение производства этого кроссовера, созданного для конкуренции с BMW X3 и Mercedes-Benz GLC, и переход к новому поколению существенно повлияли на объемы продаж. В прошлом году общие продажи бренда в Великобритании составляли чуть более 1000 единиц, и почти половина из них пришлась именно на эту модель. Однако в текущем году было зарегистрировано всего два таких автомобиля.

Новые модели и рыночные перспективы

Хотя это падение ожидалось как результат заранее спланированного переходного периода, роль нового кроссовера Н°7 и хэтчбека Н°3 имеет чрезвычайно важное значение для будущего бренда. Автомобили из других линеек компании также демонстрируют снижение в рейтинге продаж. В частности, новая флагманская модель Н°8, представленная на британском рынке с марта, с учетом машин для дилерских шоу-румов была доставлена всего 70 покупателям.

Кроме того, продажи кроссовера 3 упали с более чем 100 единиц в первой половине прошлого года до менее чем 20 в текущем. Модель 4 за последние шесть месяцев зафиксировала около 500 регистраций, но после ее замены обновленным автомобилем Н°4 было продано всего 43 машины новой версии. На фоне этих спадов выход на рынок моделей нового поколения становится для компании жизненной необходимостью.

Финансовая стабильность и планы на будущее

Поскольку концерн Stellantis, владеющий брендом ДС, не раскрывает финансовые показатели каждого бренда по отдельности, остается неизвестным, как низкий объем продаж влияет на общую прибыль компании. Тем не менее, в ДС подчеркивают, что, несмотря на статус небольшого игрока, бренд является надежным и прибыльным донором для группы. Если бренду не удастся восстановить прежние темпы продаж, достигнутые благодаря моделям 4 и 7, могут возникнуть серьезные трудности в обеспечении его долгосрочной деятельности.

Ранее в интервью изданию Autocar генеральный директор ДС Ксавье Пежо назвал 2024 и 2025 годы «переходными годами» для бренда. По его словам, после выхода на рынок моделей Н°8, Н°4 и Н°7 компания получит возможность укрепить свое финансовое положение. Он также особо подчеркнул, что крайне позитивно смотрит на будущее бренда ДС в Великобритании и считает, что его не следует оценивать исключительно по объемам продаж, поскольку в глобальном масштабе это прибыльный бренд.

DSStellantisАвтомобильВеликобританияКrossover
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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