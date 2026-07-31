Продажи автомобилей ДС в Великобритании упали до рекордно низкого уровня

Французский премиальный автобренд ДС переживает серьезные испытания на британском рынке: в первой половине текущего года в стране было продано всего 112 машин. По данным издания Autocar, этот показатель демонстрирует падение на 88,19% по сравнению с 948 зарегистрированными автомобилями за аналогичный период прошлого года. Столь резкое снижение напрямую связано с процессом смены поколений бестселлера бренда — кроссовера ДС 7 СУВ. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает.

Завершение производства этого кроссовера, созданного для конкуренции с BMW X3 и Mercedes-Benz GLC, и переход к новому поколению существенно повлияли на объемы продаж. В прошлом году общие продажи бренда в Великобритании составляли чуть более 1000 единиц, и почти половина из них пришлась именно на эту модель. Однако в текущем году было зарегистрировано всего два таких автомобиля.

Новые модели и рыночные перспективы

Хотя это падение ожидалось как результат заранее спланированного переходного периода, роль нового кроссовера Н°7 и хэтчбека Н°3 имеет чрезвычайно важное значение для будущего бренда. Автомобили из других линеек компании также демонстрируют снижение в рейтинге продаж. В частности, новая флагманская модель Н°8, представленная на британском рынке с марта, с учетом машин для дилерских шоу-румов была доставлена всего 70 покупателям.

Кроме того, продажи кроссовера 3 упали с более чем 100 единиц в первой половине прошлого года до менее чем 20 в текущем. Модель 4 за последние шесть месяцев зафиксировала около 500 регистраций, но после ее замены обновленным автомобилем Н°4 было продано всего 43 машины новой версии. На фоне этих спадов выход на рынок моделей нового поколения становится для компании жизненной необходимостью.

Финансовая стабильность и планы на будущее

Поскольку концерн Stellantis , владеющий брендом ДС, не раскрывает финансовые показатели каждого бренда по отдельности, остается неизвестным, как низкий объем продаж влияет на общую прибыль компании. Тем не менее, в ДС подчеркивают, что, несмотря на статус небольшого игрока, бренд является надежным и прибыльным донором для группы. Если бренду не удастся восстановить прежние темпы продаж, достигнутые благодаря моделям 4 и 7, могут возникнуть серьезные трудности в обеспечении его долгосрочной деятельности.

Ранее в интервью изданию Autocar генеральный директор ДС Ксавье Пежо назвал 2024 и 2025 годы «переходными годами» для бренда. По его словам, после выхода на рынок моделей Н°8, Н°4 и Н°7 компания получит возможность укрепить свое финансовое положение. Он также особо подчеркнул, что крайне позитивно смотрит на будущее бренда ДС в Великобритании и считает, что его не следует оценивать исключительно по объемам продаж, поскольку в глобальном масштабе это прибыльный бренд.