В Объединенных Арабских Эмиратах запустили услугу по увеличению памяти видеокарт

·83·Технологии
В Объединенных Арабских Эмиратах запустили услугу по увеличению памяти видеокарт

Компания GPU Солутионс из Объединенных Арабских Эмиратов запустила новую коммерческую услугу по увеличению объема оперативной памяти графических чипов NVIDIA. Как сообщает иксбт.ком, благодаря этой инициативе пользователи получили возможность существенно расширить возможности своих видеокарт. Об этом передает Иксбт.ком сообщает .

Процесс модификации и технические решения

В рамках данной услуги специалисты на первом этапе наладили увеличение объема VRAM модели GeForce RTX 2080 Ти с 11 гигабайт до 22 гигабайт. Если раньше подобные изменения выполнялись кустарным способом лишь энтузиастами и инженерами, то теперь предлагается полноценный сервис и специально подготовленная прошивка ВБИОС.

Процесс модернизации начинается с полной разборки устройства. Специалисты сначала заменяют штатные микросхемы памяти ГДДР6 емкостью 1 гигабайт на аналогичные чипы емкостью 2 гигабайта. После этого изменяется конфигурация аппаратных резисторов на плате, обеспечивая правильное распознавание нового объема памяти системой.

Контроль качества и дополнительные услуги

По завершении технических работ сервисный центр заменяет все изношенные термопрокладки и термопасту на новые. Это имеет важное значение для предотвращения перегрева устройства.

После окончания работ каждая модернизированная видеокарта проходит специальные стресс-тесты. Клиентам предоставляются результаты проверок, подтверждающие стабильную работу устройства.

Сфера применения и перспективы

Помимо моделей RTX 2080 Ти, компания предлагает аналогичную услугу для видеокарт GeForce RTX 3070. В этой модели объем памяти увеличивается с 8 гигабайт до 16 гигабайт.

Увеличение объема видеопамяти считается крайне важным особенно для задач AI, трехмерной графики, обработки видео, тяжелых профессиональных программ и современных игр.

Пока компания не раскрывает точные цены на эту услугу. Однако специалисты отмечают, что из-за продолжающегося роста цен на рынке микросхем памяти данный процесс модернизации может обойтись недешево.

GPU SolutionsNVIDIAGeForce RTXВидеокартаAI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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