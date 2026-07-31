В Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездой

·239·Мир
В Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездой

48-летний Ма Цзяньпин, проживающий в городе Тунчуань провинции Шэньси в Китае, приобрел большую популярность в социальных сетях из-за своего поразительного сходства с Илоном Маском.

Ма Цзяньпин работает поваром и совладельцем в местном ресторане барбекю. По имеющимся данным, он трудится в этой сфере уже более десяти лет. Еще несколько лет назад знакомые и клиенты говорили ему о сходстве с Маском, однако широкую известность в интернете эта ситуация приобрела только недавно.

26 июля 2026 года один из посетителей ресторана случайно снял его на видео и выложил в соцсеть. Ролик за короткое время стал популярным, набрав более 800 тысяч лайков. После этого многие пользователи в шутку начали называть его «китайским жареным Маском».

С ростом популярности увеличилось и число людей, которые специально приходят в ресторан, чтобы сфотографироваться с Ма Цзяньпином. Сам он признался, żе немного взволнован тем, что неожиданно оказался в центре внимания. Тем не менее, он относится к ситуации просто и заявляет, что его главная цель — содержать семью.

Что интересно, интернет-пользователи даже в шутку предлагают переименовать ресторан в «SpaceX барбекю».

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Charos
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