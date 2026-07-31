Белый дом США на специальной странице, посвященной происхождению КОВИД-19, поддержал версию о том, что вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией в Ухане. На странице администрации отмечается, что в Уханском институте вирусологии проводились исследования коронавирусов, а у некоторых сотрудников осенью 2019 года наблюдались симптомы, похожие на заболевание.

В документе также подверглись критике некоторые рекомендации периода пандемии, касающиеся соблюдения двухметровой дистанции и ношения масок. Счетная палата США сообщила, что ущерб от мошенничества в рамках программ помощи в период пандемии достиг сотен миллиардов долларов.

Однако окончательное научное подтверждение версии о лабораторном происхождении вируса пока не получено. Всемирная организация здравоохранения заявляла, что имеющиеся доказательства больше указывают на версию передачи от животных к человеку, однако все вероятности остаются открытыми.