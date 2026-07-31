Утечка КОВИД-19 из лаборатории в Ухане: комментарий Белого дома

·105·Мир
Утечка КОВИД-19 из лаборатории в Ухане: комментарий Белого дома

Белый дом США на специальной странице, посвященной происхождению КОВИД-19, поддержал версию о том, что вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией в Ухане. На странице администрации отмечается, что в Уханском институте вирусологии проводились исследования коронавирусов, а у некоторых сотрудников осенью 2019 года наблюдались симптомы, похожие на заболевание.

В документе также подверглись критике некоторые рекомендации периода пандемии, касающиеся соблюдения двухметровой дистанции и ношения масок. Счетная палата США сообщила, что ущерб от мошенничества в рамках программ помощи в период пандемии достиг сотен миллиардов долларов.

Однако окончательное научное подтверждение версии о лабораторном происхождении вируса пока не получено. Всемирная организация здравоохранения заявляла, что имеющиеся доказательства больше указывают на версию передачи от животных к человеку, однако все вероятности остаются открытыми.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Сегодня, 10:08Спасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСпасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСегодня, 09:01«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретом«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретомСегодня, 07:21В Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеВ Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеСегодня, 05:3720-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентом20-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентомСегодня, 05:33Россиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаРоссиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаСегодня, 05:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу