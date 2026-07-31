Умер легендарный защитник Милана и символ истории футбола Франко Барези

·69·Спорт
Умер легендарный защитник Милана и символ истории футбола Франко Барези

Клуб Милан и мировой футбол потеряли одного из своих ярчайших представителей. Франко Барези, один из величайших защитников в истории футбола и легендарный символ команды Милан, ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает Goal.com, и эта утрата была встречена с глубокой скорбью во всем футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Итальянский футбол и история россонери скорбят по утрате своего преданного сына. Имя Франко Барези неразрывно связано с клубом Милан, и он был одним из немногих верных игроков, которые на протяжении всей своей карьеры достойно защищали цвета только одной команды. Его примерный характер на поле, лидерские качества и стиль игры стали неотъемлемой частью ДНК клуба.

Легендарный номер и великое наследие

Роль футболиста в клубе была настолько высока, что его футболка под 6-м номером была навсегда увековечена и вписана в историю Милана. Барези был известен во всем мире благодаря безупречной игре в защите, способности предвидеть развитие ситуации и высокому мастерству в нейтрализации атак соперника. Его действия на поле и руководящие качества служили настоящей школой для молодого поколения.

Как сообщает Goal.com, руководство клуба и миллионы болельщиков выражают глубокие соболезнования семье покойного. В эти минуты тяжелой утраты фанаты россонери по всему миру с уважением вспоминают свою любимую легенду. Барези навсегда останется на страницах истории как гордость не только Милана, но и всего итальянского футбола.

Франко БарезиМиланЛегенда футболаИтальянский футболGoal.com
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Jahongir Tursunov
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