В память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятник

·159·Мир
В память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятник

Фермер Энди Детвилер, живший в американском штате Огайо, в двухлетнем возрасте лишился обеих рук в результате несчастного случая. Однако это обстоятельство не помешало его страсти к жизни и трудолюбию.

Со временем он научился выполнять повседневные дела с помощью ног. Детвилер водил трактор, ремонтировал сельскохозяйственную технику и самостоятельно управлял своей фермой.

Энди Детвилер скончался в 2022 году в возрасте 52 лет от рака. Его жизнь и стойкость стали источником вдохновения для местного сообщества.

После этого члены семьи и местные жители собрали средства и установили в городе Уэст-Либерти бронзовый памятник в память о фермере. Детвилер изображен на монументе как живой — босиком, готовый к труду.

Этот памятник служит напоминанием о том, что, несмотря на выпавшие на его долю испытания, он не сдался и стремился к самостоятельной жизни.

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